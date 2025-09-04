नागौर: पत्नी के अवैध संबंध से आहत पति ने किया प्रेमी का कत्ल, JCB से गड्ढा खोदकर दफनाई लाश

नागौर जिले के खींवसर उपखंड इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है. पत्नी के अवैध संबंध से नाराज पति ने अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर दी और शव को 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

भटनोखा गांव निवासी मुकेश गालवा 27 अगस्त की रात गणपति स्थापना कार्यक्रम में जाने की बात कहकर घर से निकला था. दो दिन बाद भी वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने भावंडा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. जांच में परिजनों ने संदेह जताया कि हत्या में उनका ही चचेरा भाई सोहनराम शामिल हो सकता है.

शव को 10 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया

पुलिस ने जब सोहनराम को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसकी पत्नी के साथ मुकेश के अवैध संबंध थे. इसी बात से आहत होकर उसने कार्यक्रम के बाद लोहे की रॉड से मुकेश के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद उसने अपनी जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर शव को गांव से लगभग 700 मीटर दूर खान में दफना दिया.

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. आरोपी सोहनराम (29) पुत्र शैतानाराम को धारा 103(1) BNS के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

मृतक मुकेश गालवा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) का कार्यकर्ता था और हनुमान बेनीवाल का समर्थक माना जाता था. पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और अब इस वारदात से पूरा परिवार गहरे सदमे में है. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.



