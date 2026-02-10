scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दोस्त के साथ मिलकर 14 साल की प्रेमिका के साथ कई बार किया गैंगरेप, प्रेमी को उम्रकैद की सजा

अलवर की पॉस्को अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप के दोषियों, मोहित और अंकित को मरते दम तक आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है. आरोपियों ने लड़की को बहला-फुसलाकर भिवाड़ी ले जाकर बार-बार दरिंदगी की थी. पुलिस ने भिवाड़ी से आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में 22 गवाह और 26 दस्तावेजी सबूत पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया. साथ ही, दोषियों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

Advertisement
X
दोस्तों ने बनाया हवस का शिकार. (Photo: Screengrab)दोस्तों ने बनाया हवस का शिकार. (Photo: Screengrab)
दोस्तों ने बनाया हवस का शिकार. (Photo: Screengrab)दोस्तों ने बनाया हवस का शिकार. (Photo: Screengrab)

अलवर के पॉस्को न्यायालय ने 14 वर्ष की बालिका से गैंगरेप के मामले में दो दोषियों को मरते दम तक आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है. इस मामले में 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि युवक ने पहले नाबालिग को अपने प्यार की जाल में फसाया और उसके बाद उसको भागकर अपने साथ भिवाड़ी ले गया. भिवाड़ी में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग के साथ कई बार गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया.

खेड़ली थाना एरिया में रहने वाली एक महिला ने मामला दर्ज करवाया कि 6 नवंबर 2024 को वो अपने परिवार के साथ घर में सो रही थी. इस दौरान उसकी 14 साल की बालिका भी अपने कमरे में सो रही थी. सुबह जब वो लोग उठे तो उसकी बेटी कमरे में नहीं थी. इस पर उनको शक हुआ, क्योंकि पहले भी कई बार मोहित नाम का युवक उससे मिलने के लिए आया था. इस पर परिजन तुरंत मोहित के घर पहुंचे. 

परिजनों को पता चला कि मोहित भी बीती रात से गायब है. इस पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मामले में मोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू की. इस दौरान मोहित की लोकेशन पुलिस को भिवाड़ी में मिली.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
Sadhvi Prem Baisa Suicide Note or sazish
सुसाइड नोट, साजिश और... साध्वी प्रेम बाईसा की डेथ मिस्ट्री में चौंकाने वाला खुलासा
Student commits suicide in Hostel
हॉस्टल में फांसी के फंदे से झूलता म‍िला 12वीं का छात्र
Responsibility of the local representative and law order in Jaipur
जयपुर: दरगाह की छत के निर्माण को लेकर भड़के कांग्रेस MLA
STUDENT COMMITS SUICIDE IN HOSTEL
12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, बोर्ड परीक्षा से पहले मचा हड़कंप

दोस्तों ने बनाया हवस का शिकार
पुलिस परिजनों के साथ भिवाड़ी पहुंची और वहां से मोहित व उसके साथी अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में सामने आया कि मोहित उसको भगाकर ले गया था. रास्ते में उसने अपने दोस्त अंकित को लिया और उसके बाद दोनों पीड़िता को लेकर भिवाड़ी पहुंचे. अंकित और मोहित दिन में भिवाड़ी की एक कंपनी में नौकरी करते थे और रात को घर पर रहते थे. इस दौरान दोनों पीड़िता के साथ बारी बारी से गैंगरेप करते थे. इस दौरान कई बार उन्होंने पीड़िता को हवस का शिकार बनाया. पुलिस ने मामले में पीड़िता की डॉक्टरी जांच करवाई और मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने मोहित और अंकित को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया.

Advertisement

आजीवन कारावास की सजा
न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया. लगातार मामले की सुनवाई चली. इस दौरान अधिवक्ता ने 22 गवाह व 26 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए. जिसके आधार पर न्यायालय ने मोहित और अंकित को दोषी मानते हुए मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया. दोनों आरोपियों को सजा के बाद जेल भेज दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement