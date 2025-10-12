घर में घुसा 8 फीट लंबा और 80 KG का मगरमच्छ, रेस्क्यू के बाद कंधे पर उठाकर ले गया युवक- Video वायरल

कोटा जिले के बंजारी गांव में शुक्रवार रात एक हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला, जब एक 8 फीट लंबा और करीब 80 किलो वजनी मगरमच्छ अचानक एक घर के अंदर घुस आया. परिवार उस वक्त कमरे में बैठकर हंसी-मजाक कर रहा था. मगरमच्छ के घुसते ही पूरा परिवार घर से बाहर भाग गया. वहीं मगरमच्छ के घर में घुसने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई.

दरवाजे से घुसा था मगरमच्छ

लटूरलाल ने बताया कि “हम रात करीब 10 बजे घर में बैठे थे. तभी अचानक दरवाज़े से मगरमच्छ अंदर घुस आया. हम कुछ समझ पाते उससे पहले वो पीछे के कमरे में चला गया. पूरा परिवार डर के मारे बाहर भाग गया.”

लटूरलाल के अनुसार गांव के सामने ही एक तालाब है, जिसमें कई मगरमच्छ रहते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक साल से इन मगरमच्छों के कारण लोग तालाब का इस्तेमाल करने से डरते हैं.

रेस्क्यू टीम ने किया फिल्मी अंदाज़ में ऑपरेशन

मगरमच्छ के घर में घुसने की सूचना गांव वालों ने तुरंत वन्यजीव प्रेमी हयात खान टाइगर को दी. हयात अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया. उन्होंने पहले मगरमच्छ के मुंह पर टेप लगाई, फिर आगे और पीछे के पैरों को रस्सी से बांध दिया. करीब 11 बजे रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, और आखिरकार मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया.

कंधे पर उठाकर ले गया रेस्क्यूअर, चंबल नदी में छोड़ा

रेस्क्यू के बाद हयात खान ने मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर बाहर निकाला, और उसे शनिवार सुबह गेता क्षेत्र की चंबल नदी में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया. हयात ने बताया — “यह 8 फीट लंबा और करीब 80 किलो वजनी मगरमच्छ था. पिछले एक साल में बंजारी गांव से यह तीसरा रेस्क्यू है.”

ग्रामीणों में भय का माहौल

ग्रामीणों ने बताया कि तालाब में कई मगरमच्छों के कारण वे पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. गांव में अब भय का माहौल है. लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों.



