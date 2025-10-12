scorecardresearch
 

Feedback

घर में घुसा 8 फीट लंबा और 80 KG का मगरमच्छ, रेस्क्यू के बाद कंधे पर उठाकर ले गया युवक- Video वायरल

राजस्थान के कोटा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक युवक 8 फीट लंबे और 80 किलो के मगरमच्छ को कंधे पर लादकर ले गया. फिर नदी में छोड़ दिया. मगरमच्छ के इस रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
कंधे पर उठाकर मगरमच्छ को ले जाता युवक. (Photo: Screengrab)
कंधे पर उठाकर मगरमच्छ को ले जाता युवक. (Photo: Screengrab)

कोटा जिले के बंजारी गांव में शुक्रवार रात एक हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला, जब एक 8 फीट लंबा और करीब 80 किलो वजनी मगरमच्छ अचानक एक घर के अंदर घुस आया. परिवार उस वक्त कमरे में बैठकर हंसी-मजाक कर रहा था. मगरमच्छ के घुसते ही पूरा परिवार घर से बाहर भाग गया. वहीं मगरमच्छ के घर में घुसने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई.

दरवाजे से घुसा था मगरमच्छ

लटूरलाल ने बताया कि “हम रात करीब 10 बजे घर में बैठे थे. तभी अचानक दरवाज़े से मगरमच्छ अंदर घुस आया. हम कुछ समझ पाते उससे पहले वो पीछे के कमरे में चला गया. पूरा परिवार डर के मारे बाहर भाग गया.”

सम्बंधित ख़बरें

पाकिस्तानी जासूस घरों में कराता था हवन पूजन. (Photo: Screengrab)
पाकिस्तानी जासूस घरों में कराता था हवन-पूजन, इंटेलिजेंस का खुलासा 
चाय के बहाने बुलाकर भतीजे की हत्या 
सभी ने एक साथ जहर खा लिया. (Photo: ITG)
एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर दी जान, सामने आई ये वजह 
मृतक युवक करण. (File Photo: Himanshu Sharma/ITG)
राजस्थान में मॉब लिंचिंग, विशेष समुदाय के लोगों ने युवक पर रॉड से किया हमला, मौत 
राजस्थान इंटेलिजेंस ने मंगत सिंह नाम के आरोपी को पकड़ा है. (Photo: ITG)
आईएसआई के लिए कर रहा था जासूसी, राजस्थान इंटेलिजेंस ने पकड़ा 

यह भी पढ़ें: Viral Video: निडर शख्स ने नंगे हाथों से पकड़ा खतरनाक मगरमच्छ, 45 लाख से ज्यादा व्यूज़

लटूरलाल के अनुसार गांव के सामने ही एक तालाब है, जिसमें कई मगरमच्छ रहते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक साल से इन मगरमच्छों के कारण लोग तालाब का इस्तेमाल करने से डरते हैं.

रेस्क्यू टीम ने किया फिल्मी अंदाज़ में ऑपरेशन

मगरमच्छ के घर में घुसने की सूचना गांव वालों ने तुरंत वन्यजीव प्रेमी हयात खान टाइगर को दी. हयात अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया. उन्होंने पहले मगरमच्छ के मुंह पर टेप लगाई, फिर आगे और पीछे के पैरों को रस्सी से बांध दिया. करीब 11 बजे रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, और आखिरकार मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया.

Advertisement

कंधे पर उठाकर ले गया रेस्क्यूअर, चंबल नदी में छोड़ा 

रेस्क्यू के बाद हयात खान ने मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर बाहर निकाला, और उसे शनिवार सुबह गेता क्षेत्र की चंबल नदी में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया. हयात ने बताया — “यह 8 फीट लंबा और करीब 80 किलो वजनी मगरमच्छ था. पिछले एक साल में बंजारी गांव से यह तीसरा रेस्क्यू है.”

ग्रामीणों में भय का माहौल

ग्रामीणों ने बताया कि तालाब में कई मगरमच्छों के कारण वे पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. गांव में अब भय का माहौल है. लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement