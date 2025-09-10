scorecardresearch
 

Viral Video: निडर शख्स ने नंगे हाथों से पकड़ा खतरनाक मगरमच्छ, 45 लाख से ज्यादा व्यूज़

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति खारे पानी के मगरमच्छ को नंगे हाथों से पकड़ कर उसे वापस पानी में छोड़ दिया. इस वीडियो को अब तक 45 लाथ से ज्यादा लोगों ने देखा है. 

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, जिसमें माइक होल्स्टन नंगे हाथों से मगरमच्छ पकड़कर बाद में उसे छोड़ देता है. (Photo: Instagram/@therealtarzann)
इंस्टाग्राम पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी निडर होकर अपने नंगे हाथों से एक मगरमच्छ को पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. यह क्लिप माइक होल्स्टन ने शेयर की है, जो विदेशी जीवों के साथ अपने साहसिक मुकाबलों के लिए जाने जाते हैं, और इसने पूरे प्लेटफार्म पर दर्शकों को हैरान कर दिया है.

फुटेज में उन्हें घनी हरियाली से घिरे दलदल जैसे जलाशय में एक छोटी नाव पर बैठे हुए दिखाया गया है. कीचड़ भरे किनारे पर आराम कर रहे एक मगरमच्छ को देखकर, होल्स्टन तुरंत हरकत में आ जाते हैं. जैसे ही वह मगरमच्छ ऊंची घास में भागता है, वह उसका पीछा करते हैं और उसे अपने हाथों से पकड़ लेते हैं. उस शक्तिशाली जानवर को पकड़े हुए, वह कहते सुनाई देते हैं, "यह एक खारे पानी का मगरमच्छ है.  यह एक बड़ा मगरमच्छ है."

'जंगल में वापस छोड़ दें'
मगरमच्छ को कुछ देर तक पकड़े रखने के बाद, होल्स्टन उसे वापस पानी में छोड़ देते हैं, जिससे वह अपने प्राकृतिक आवास में पहुंच जाता है. इस नाटकीय वीडियो के साथ एक कैप्शन भी है, जिसमें लिखा है, "खारे पानी के मगरमच्छ असल में डायनासोर हैं," जो इस रेप्टाइल की प्रागैतिहासिक प्रकृति के प्रति उनके आकर्षण को दर्शाता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
इस क्लिप को अब तक 45 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. एक यूजर ने लिखा-, "यह आदमी निडर है. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने वाकई मगरमच्छ का इस तरह पीछा किया. एक अन्य ने कहा, "यह तो सरासर पागलपन है. मैं तो बस देखकर ही डर गया था, फिर भी अपनी नजरें नहीं हटा पाया. एक तीसरे यूज़र ने लिखा, "कृपया इसे घर पर न आज़माएं. केवल पेशेवर लोग ही इसे आज़माएं.

वहीं, एक दर्शक ने टिप्पणी की, "यह साबित करता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकती है.  कुछ अन्य लोगों ने इसकी आलोचना की, जिनमें से एक ने लिखा, "यह लापरवाही है और वन्यजीवों के सम्मान के बारे में गलत संदेश देता है.  एक अन्य ने लिखा, "मगरमच्छ इंसान से ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है. कल्पना कीजिए कि वह कितने तनाव से गुजर रहा होगा.

