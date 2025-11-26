scorecardresearch
 

दुकान में घुसते ही किया ताबड़तोड़ वार, कोटा में मोबाइल दुकानदार पर चाकू से हमला- VIDEO

राजस्थान के कोटा में एक शख्स ने मोबाइल दुकानदार पर हमला कर दिया. जिससे दुकानदार बुरी तरह घायल हो गया. फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कोटा में मोबाइल के दुकानदार पर किया गया चाकू से हमला. (Photo: Representational )
कोटा में मोबाइल रिपेयरिंग दुकानदार पर एक युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. बकाया रुपये को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने अचानक दुकानदार पर कई वार किए. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसमें युवक लगातार चाकू चलाता हुआ दिखाई दे रहा है. आसपास के लोग शोर सुनकर पहुंचे तो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया. जिसके बाद लोगों ने घायल दुकानदार ओमप्रकाश को तुरंत एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया.

सीसीटीवी में कैद हमला, आरोपी की तलाश जारी

दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दादाबाड़ी थाने के ड्यूटी ऑफिसर शंभू दयाल के अनुसार घायल की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है. पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है.

8–10 दिन पुराना रिपेयरिंग विवाद बना हमला करने की वजह

अस्पताल में भर्ती दुकानदार ओमप्रकाश ने बताया कि आरोपी युवक 8–10 दिन पहले अपना मोबाइल रिपेयरिंग के लिए देकर गया था. मोबाइल लेने के बाद कुछ रुपये बाकी थे, जिन्हें लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था. सोमवार रात आरोपी फिर दुकान पर आया और मोबाइल कवर मांगने लगा. इस पर ओमप्रकाश ने पहले बकाया राशि चुकाने की बात कही. जिस पर बहस शुरू हो गई. दुकानदार जैसे ही दुकान बंद करने लगा, आरोपी ने अचानक चाकू निकाला और ताबड़तोड़ वार कर दिए.

हमले के बाद अंधेरे में भागा आरोपी, पुलिस टीम जांच में जुटी

हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घायल ओमप्रकाश की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान होने की संभावना है.

