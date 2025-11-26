दुकान में घुसते ही किया ताबड़तोड़ वार, कोटा में मोबाइल दुकानदार पर चाकू से हमला- VIDEO

कोटा में मोबाइल रिपेयरिंग दुकानदार पर एक युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. बकाया रुपये को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने अचानक दुकानदार पर कई वार किए. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसमें युवक लगातार चाकू चलाता हुआ दिखाई दे रहा है. आसपास के लोग शोर सुनकर पहुंचे तो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया. जिसके बाद लोगों ने घायल दुकानदार ओमप्रकाश को तुरंत एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया.

और पढ़ें

सीसीटीवी में कैद हमला, आरोपी की तलाश जारी

दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दादाबाड़ी थाने के ड्यूटी ऑफिसर शंभू दयाल के अनुसार घायल की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है. पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है.

यह भी पढ़ें: कार सर्विसिंग के बहाने बुलाया और फिर मार दी गोली... कोटा में युवक की दिनदहाड़े हत्या

8–10 दिन पुराना रिपेयरिंग विवाद बना हमला करने की वजह

अस्पताल में भर्ती दुकानदार ओमप्रकाश ने बताया कि आरोपी युवक 8–10 दिन पहले अपना मोबाइल रिपेयरिंग के लिए देकर गया था. मोबाइल लेने के बाद कुछ रुपये बाकी थे, जिन्हें लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था. सोमवार रात आरोपी फिर दुकान पर आया और मोबाइल कवर मांगने लगा. इस पर ओमप्रकाश ने पहले बकाया राशि चुकाने की बात कही. जिस पर बहस शुरू हो गई. दुकानदार जैसे ही दुकान बंद करने लगा, आरोपी ने अचानक चाकू निकाला और ताबड़तोड़ वार कर दिए.

Advertisement

हमले के बाद अंधेरे में भागा आरोपी, पुलिस टीम जांच में जुटी

हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घायल ओमप्रकाश की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान होने की संभावना है.

---- समाप्त ----