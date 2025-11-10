कार सर्विसिंग के बहाने बुलाया और फिर मार दी गोली... कोटा में युवक की दिनदहाड़े हत्या

राजस्थान के कोटा शहर में एक सनसनीखेज वारदात हुई. यहां एक युवक को कार सर्विस करवाने के बहाने बुलाया गया, फिर उस पर गोलियां दाग दी गईं और बाद में कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं और बदमाशों की तलाश जारी है.

घटना विज्ञान नगर थाना क्षेत्र की

जानकारी के अनुसार, मृतक युवक का नाम (पहचान फिलहाल उजागर नहीं की जा रही) बताया जा रहा है. वह अपनी कार की सर्विस करवाने के लिए घर से निकला था. इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे पास के इलाके में बुलाया, जहां पहले झगड़ा हुआ और फिर गोली चला दी. गोलियां लगने के बाद युवक घायल होकर गिर पड़ा. जब तक लोग मौके पर पहुंचे, आरोपियों ने कुल्हाड़ी से भी उस पर हमला कर दिया और फरार हो गए.

अस्पताल में तोड़ा दम

स्थानीय लोगों ने घायल को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों के मुताबिक युवक को सीने में गोली लगी थी और शरीर पर धारदार हथियार के भी घाव मिले हैं. विज्ञान नगर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची.

घटनास्थल से कारतूस और कुल्हाड़ी जैसी चीजें बरामद की गई हैं. एसपी (सिटी) ने बताया कि आरोपी पहले से परिचित या पुराने विवाद से जुड़े हो सकते हैं. सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. हमने हत्यारों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. प्राथमिक तौर पर यह मामला आपसी रंजिश से जुड़ा प्रतीत होता है.

रंजिश का एंगल सामने

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मृतक का कुछ लोगों से पुराना झगड़ा और कारोबारी विवाद चल रहा था. पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है. कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. दिनदहाड़े गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई. लोग घरों से बाहर निकल आए. पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया. मौके से दो कारें और एक बाइक बरामद की गई हैं.

पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई

शव को एमबीएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कराया जाएगा. परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है.

पुलिस बोली- “जल्द होंगे आरोपी गिरफ्तार”

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी संदिग्धों की पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं. वारदात से जुड़े सभी तथ्य जुटा लिए गए हैं. जल्द ही हत्यारों को पकड़ा जाएगा.

