scorecardresearch
 

Feedback

Video: बाथरूम में घुसा डॉक्टर तो फन फैलाकर बैठा था किंग कोबरा, जानिए फिर क्या हुआ...

राजस्थान के कोटा में अस्पताल के पीजी में कोबरा सांप घुस गया. जिससे हॉस्टल में रहने वाले डॉक्टरों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि कुछ देर बाद सांप पकड़ने वाले को सूचना दी गई और कड़ी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया गया.

Advertisement
X
हॉस्टल के बाथरूम में बैठा कोबरा. (Photo: Screengrab)
हॉस्टल के बाथरूम में बैठा कोबरा. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के कोटा में रविवार देर रात एक खौफनाक वाकया सामने आया. जहां नयापुरा स्थित एमबीएस और जेके लोन अस्पताल परिसर के रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल में अचानक एक जहरीला कोबरा सांप निकल आया. बताया जाता है कि कोबरा बाथरूम के टॉयलेट पाइप से होते हुए सीधे कमोड से कमरे में पहुंच गया. ऐसे में जैसे ही डॉक्टरों ने उसे देखा, हॉस्टल में अफरा-तफरी मच गई.

रेजिडेंट डॉक्टर मुदित शर्मा ने बताया कि वह बाथरूम में गए तो वहां कोबरा फन फैलाकर बैठा था. घबराकर जैसे ही वह बाहर निकले, सांप उनके कमरे की ओर बढ़ गया और अंदर जा बैठा. इसके बाद उन्होंने साथी डॉक्टरों को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद सभी ने मिलकर सांप को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें: Video: कोबरा सांपों की आपसी लड़ाई का खौफनाक नजारा, कोटा में समय रहते बचाई गई जान

सम्बंधित ख़बरें

crime scene
महिला की रॉड से पीट-पीटकर हत्या, फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी 600 km दूर 
महिला को खींच ले गया मगरमच्छ 
हादसे में दो परिवारों के 7 लोगों की मौत हो गई- (Photo: AI-generated)
जयपुर: डिवाइडर से टकराकर 16 फीट नीचे गिरी कार, अस्थि विसर्जन कर लौट रहे 7 की मौत 
टोल प्लाजा से गुजर रहा था ट्रक, फट गया टायर. (Photo: Screengrab)
टोल प्लाजा पर फटा ट्रक का टायर, टोलकर्मी बाल-बाल बचा, Video 
स्कूल का मिड डे मिल खाने से 90 बच्चे बीमार 

ऐसे पकड़ा गया सांप

सांप भाग नहीं रहा था. ऐसे में सांप पकड़ने वाले गोविंद शर्मा को बुलाया गया. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने सावधानी से सांप को पकड़ा और सुरक्षित तरीके से जंगल (लाडपुरा क्षेत्र) में छोड़ दिया. साथ ही वन विभाग को भी इस घटना की सूचना दी गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कोबरा ने जुबान पर डसा, फिर कुछ देर में आ गया होश... राजस्थान के तेजादशमी मेले की कहानी, श्रद्धालु बोले चमत्कार

रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही डॉक्टरों और हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्रों ने राहत की सांस ली. आपको बता दें कि अस्पताल परिसर के आसपास घनी झाड़ियां और पेड़ों के कारण अक्सर जंगली जीव-जंतु हॉस्टल में घुस आते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement