Video: बाथरूम में घुसा डॉक्टर तो फन फैलाकर बैठा था किंग कोबरा, जानिए फिर क्या हुआ...

राजस्थान के कोटा में रविवार देर रात एक खौफनाक वाकया सामने आया. जहां नयापुरा स्थित एमबीएस और जेके लोन अस्पताल परिसर के रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल में अचानक एक जहरीला कोबरा सांप निकल आया. बताया जाता है कि कोबरा बाथरूम के टॉयलेट पाइप से होते हुए सीधे कमोड से कमरे में पहुंच गया. ऐसे में जैसे ही डॉक्टरों ने उसे देखा, हॉस्टल में अफरा-तफरी मच गई.

रेजिडेंट डॉक्टर मुदित शर्मा ने बताया कि वह बाथरूम में गए तो वहां कोबरा फन फैलाकर बैठा था. घबराकर जैसे ही वह बाहर निकले, सांप उनके कमरे की ओर बढ़ गया और अंदर जा बैठा. इसके बाद उन्होंने साथी डॉक्टरों को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद सभी ने मिलकर सांप को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ.

ऐसे पकड़ा गया सांप

सांप भाग नहीं रहा था. ऐसे में सांप पकड़ने वाले गोविंद शर्मा को बुलाया गया. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने सावधानी से सांप को पकड़ा और सुरक्षित तरीके से जंगल (लाडपुरा क्षेत्र) में छोड़ दिया. साथ ही वन विभाग को भी इस घटना की सूचना दी गई.

रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही डॉक्टरों और हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्रों ने राहत की सांस ली. आपको बता दें कि अस्पताल परिसर के आसपास घनी झाड़ियां और पेड़ों के कारण अक्सर जंगली जीव-जंतु हॉस्टल में घुस आते हैं.

---- समाप्त ----