Video: कोबरा सांपों की आपसी लड़ाई का खौफनाक नजारा, कोटा में समय रहते बचाई गई जान

राजस्थान के कोटा जिले में रविवार को एक खाली प्लॉट में दो कोबरा सांपों के बीच भयंकर लड़ाई का नजारा देखने को मिला. मामला नया गांव आवली रोजड़ी इलाके का है, जहां आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों ने दोनों सांपों को एक-दूसरे पर हमला करते देखा. घबराए लोग तुरंत स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाए.

गोविंद शर्मा ने बताया कि लड़ाई में दोनों नर ब्लैक कोबरा शामिल थे. इनमें से एक की लंबाई लगभग 4 फीट और दूसरे की 5 फीट थी. दोनों सांप एक-दूसरे को मारने और खाने की कोशिश में लगे थे. लड़ाई इतनी हिंसक थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके मुंह से खून निकल रहा था.

स्थानीय लोगों की सतर्कता और समय पर रेस्क्यू टीम की मदद से दोनों सांपों को अलग किया गया. अगर उन्हें समय रहते अलग नहीं किया जाता तो दोनों में से एक या दोनों की मौत हो सकती थी. स्नेक कैचर ने बताया कि यह घटना सांपों के प्रजनन या क्षेत्रीय लड़ाई का नतीजा हो सकती है.

सुरक्षित पकड़ के बाद दोनों सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया. घटना की जानकारी वन विभाग को भी दे दी गई. इस घटना ने इलाके में रहने वाले लोगों को डराए रखा, क्योंकि यह इलाके में जहरीले सांपों की मौजूदगी को दर्शाता है. वन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और सांपों को परेशान न करने की सलाह दी है. वहीं, स्थानीय लोगों की सतर्कता और स्नेक कैचर की तत्परता ने संभावित बड़ा हादसा टाल दिया.

