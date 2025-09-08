scorecardresearch
 

Video: कोबरा सांपों की आपसी लड़ाई का खौफनाक नजारा, कोटा में समय रहते बचाई गई जान

कोटा के नया गांव आवली रोजड़ी इलाके में दो नर ब्लैक कोबरा सांपों के बीच लड़ाई हुई. दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके मुंह से खून निकल रहा था. स्थानीय लोगों ने तुरंत स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया. रेस्क्यू टीम ने समय रहते दोनों सांपों को अलग कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया. वन विभाग को भी घटना की सूचना दी गई.

दोनों सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया.(Photo: Chetan Gurjar/ITG)
राजस्थान के कोटा जिले में रविवार को एक खाली प्लॉट में दो कोबरा सांपों के बीच भयंकर लड़ाई का नजारा देखने को मिला. मामला नया गांव आवली रोजड़ी इलाके का है, जहां आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों ने दोनों सांपों को एक-दूसरे पर हमला करते देखा. घबराए लोग तुरंत स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाए.

गोविंद शर्मा ने बताया कि लड़ाई में दोनों नर ब्लैक कोबरा शामिल थे. इनमें से एक की लंबाई लगभग 4 फीट और दूसरे की 5 फीट थी. दोनों सांप एक-दूसरे को मारने और खाने की कोशिश में लगे थे. लड़ाई इतनी हिंसक थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके मुंह से खून निकल रहा था.

यह भी पढ़ें: सवाई माधोपुर, कोटा... बाढ़-बारिश में डूबे राजस्थान के ये शहर, बचाव के लिए आ रहे NDRF जवानों की गाड़ी पलटी- VIDEOS

स्थानीय लोगों की सतर्कता और समय पर रेस्क्यू टीम की मदद से दोनों सांपों को अलग किया गया. अगर उन्हें समय रहते अलग नहीं किया जाता तो दोनों में से एक या दोनों की मौत हो सकती थी. स्नेक कैचर ने बताया कि यह घटना सांपों के प्रजनन या क्षेत्रीय लड़ाई का नतीजा हो सकती है.

देखें वीडियो...

सुरक्षित पकड़ के बाद दोनों सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया. घटना की जानकारी वन विभाग को भी दे दी गई. इस घटना ने इलाके में रहने वाले लोगों को डराए रखा, क्योंकि यह इलाके में जहरीले सांपों की मौजूदगी को दर्शाता है. वन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और सांपों को परेशान न करने की सलाह दी है. वहीं, स्थानीय लोगों की सतर्कता और स्नेक कैचर की तत्परता ने संभावित बड़ा हादसा टाल दिया.

