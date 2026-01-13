scorecardresearch
 
कार सीखते समय बड़ा हादसा, जोधपुर में महिला को कुचलने से मौत, चालक गिरफ्तार

जोधपुर के देव नगर थाना क्षेत्र में कार चलाना सीख रहे चालक ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. हादसा संकरी गली में हुआ और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई. मृतका के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है.

बुजुर्ग महिला को कार ने कुचला (File Photo: Ashok Kumar Sharma/ITG)
राजस्थान के जोधपुर शहर में कार चलाना सीख रहे चालक की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई. यह घटना देव नगर थाना क्षेत्र की वीर दुर्गादास कॉलोनी में हुई. हादसे में 62 वर्षीय भंवरी देवी की मौके पर ही गंभीर हालत हो गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतका के बेटे ने देव नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मृतका के बेटे करण शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 10 जनवरी की शाम करीब 8 बजे उनकी मां भंवरी देवी पत्नी घेवरराम दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थीं. उसी समय बबीता फैंसी स्टोर के सामने से आ रही हुंडई ईऑन कार ने उन्हें तेज गति से टक्कर मार दी. कार का नंबर आरजे 36 सीए 4808 बताया गया है. टक्कर इतनी तेज थी कि कार भंवरी देवी के ऊपर चढ़ गई और उन्हें घसीटते हुए आगे ले गई.

कार ने बुजुर्ग महिला को कुचला 

करण शर्मा के अनुसार कार नरेंद्र प्रजापत पुत्र आडाराम चला रहा था. उसके साथ उसका भांजा और दो अन्य लोग भी कार में सवार थे. आरोप है कि कार चलाना सीखा जा रहा था और कार में मौजूद कुछ लोगों ने शराब का सेवन भी किया हुआ था. हादसे के बाद आसपास के लोगों ने कार हटाकर भंवरी देवी को बाहर निकाला और मथुरा दास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

घटना का सीसीटीवी फुटेज मंगलवार को सामने आया, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ. सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि घटना स्थल एक बेहद संकरी गली है. फुटेज में नजर आता है कि कार पहले गली के कोने पर खड़ी थी. एक स्कूटर निकलने के बाद चालक ने कार आगे बढ़ाई और कार तेजी से अनियंत्रित होकर वाहनों को टक्कर मारती हुई भंवरी देवी के ऊपर चढ़ गई.

घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद

करण शर्मा ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी है. देव नगर थाना प्रभारी सोमकरण ने बताया कि आरोपी कार चालक नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी पहलुओं की जांच अभी जारी है. इस मामले पर एसीपी प्रताप नगर जोधपुर रविंद्र बोथरा ने भी जानकारी दी है.

    Advertisement