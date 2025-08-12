scorecardresearch
 

Feedback

झुंझुनूं: ASI की गुंडागर्दी, दुकानदार पर बरसाए 50 से ज्यादा डंडे, CCTV वीडियो वायरल

राजस्थान के झुंझुनूं में पुलिस की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है. एक एएसआई ने रेलवे स्टेशन के बाहर दुकान में घुसकर दुकानदार पर बेरहमी से डंडों की बरसात कर दी. घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. SP ने आरोपी एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है.

Advertisement
X
पुलिसकर्मी ने दुकानदार को डंडे से पीटा (Photo: Screengrab)
पुलिसकर्मी ने दुकानदार को डंडे से पीटा (Photo: Screengrab)

राजस्थान के झुंझुनूं में पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना 2 अगस्त की रात करीब 1 बजे झुंझुनूं रेलवे स्टेशन के बाहर की है. वीडियो में एक एएसआई दुकान में घुसकर दुकानदार पर बेरहमी से डंडे बरसाता नजर आ रहा है. इस घटना के बाद एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया है. 

जानकारी के अनुसार, सैनिक नगर निवासी नाहर सिंह पुत्र मंगलाराम की स्टेशन के बाहर दुकान है. 2 अगस्त की रात दो युवक मोबाइल चार्ज करने के लिए दुकान पर आए थे. पहले अनुमति देने के बाद नाहर सिंह ने बाद में चार्ज करने से मना कर दिया. इस पर युवक बाहर चले गए. उसी समय पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी वहां से गुजरी. एक युवक ने पुलिस को झूठी सूचना दी कि उसके साथ मारपीट हुई है.

पुलिसकर्मी ने दुकानदार को डंडे पीटा

सम्बंधित ख़बरें

kawad yatra
कांवड़ रूट पर गुंडागर्दी, पुलिस बनी तमाशबीन! देखें खबरदार 
shiv sena mla case
मुंबई मेट्रो: शिंदे गुट के MLA की गुंडागर्दी, कैंटीन ठेकेदार को पीटा 
छात्रों पर बेल्ट, लाठी और डंडों से हमला. (Photo: Prahalad Kumar/ITG)
दरभंगा की ट्रेन में गुंडागर्दी! छात्रों पर बेल्ट-डंडों से हमला, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप 
Thuggery of the Manse! A shopkeeper was beaten for speaking Hindi.
MNS कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, हिंदी बोलने पर पीटा, वीडियो वायरल 
MNS के गुंडागर्दी का नया वीडियो आया सामने, मराठी भाषा पर फिर विवाद 

इसके बाद गाड़ी में सवार एएसआई ओमप्रकाश, जो शहर कोतवाली में तैनात हैं, बिना कोई पूछताछ किए दुकान में घुस आए और नाहर सिंह पर डंडों से हमला कर दिया. आरोप है कि उन्होंने दुकानदार पर 50 से ज्यादा डंडे मारे. बचाव में नाहर सिंह ने कुर्सी का सहारा लिया, जो टूट गई. इस दौरान दुकान के बाहर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे. 

Advertisement

SP ने आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया

मारपीट की पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. दुकान के बाहर मौजूद लोगों ने भी वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मामले के सामने आने के बाद SP बृजेश ज्योति उपाध्याय ने आरोपी एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement