झुंझुनूं: ASI की गुंडागर्दी, दुकानदार पर बरसाए 50 से ज्यादा डंडे, CCTV वीडियो वायरल

राजस्थान के झुंझुनूं में पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना 2 अगस्त की रात करीब 1 बजे झुंझुनूं रेलवे स्टेशन के बाहर की है. वीडियो में एक एएसआई दुकान में घुसकर दुकानदार पर बेरहमी से डंडे बरसाता नजर आ रहा है. इस घटना के बाद एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया है.
जानकारी के अनुसार, सैनिक नगर निवासी नाहर सिंह पुत्र मंगलाराम की स्टेशन के बाहर दुकान है. 2 अगस्त की रात दो युवक मोबाइल चार्ज करने के लिए दुकान पर आए थे. पहले अनुमति देने के बाद नाहर सिंह ने बाद में चार्ज करने से मना कर दिया. इस पर युवक बाहर चले गए. उसी समय पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी वहां से गुजरी. एक युवक ने पुलिस को झूठी सूचना दी कि उसके साथ मारपीट हुई है.
पुलिसकर्मी ने दुकानदार को डंडे पीटा
इसके बाद गाड़ी में सवार एएसआई ओमप्रकाश, जो शहर कोतवाली में तैनात हैं, बिना कोई पूछताछ किए दुकान में घुस आए और नाहर सिंह पर डंडों से हमला कर दिया. आरोप है कि उन्होंने दुकानदार पर 50 से ज्यादा डंडे मारे. बचाव में नाहर सिंह ने कुर्सी का सहारा लिया, जो टूट गई. इस दौरान दुकान के बाहर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे.
SP ने आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया
मारपीट की पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. दुकान के बाहर मौजूद लोगों ने भी वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मामले के सामने आने के बाद SP बृजेश ज्योति उपाध्याय ने आरोपी एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.