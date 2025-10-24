scorecardresearch
 

53 लाख कैश, 30 वाहन, 11 हजार बैंक खाते… राजस्थान में पकड़े गए साइबर गैंग के 30 आरोपी, सरकारी योजनाओं में किया फ्रॉड

राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी डिजिटल सिस्टम का दुरुपयोग कर सरकारी योजनाओं में करोड़ों का फ्रॉड कर रहे थे. पुलिस ने ऑपरेशन 'शटरडाउन' के तहत आरोपियों के पास से 53 लाख रुपए कैश, 30 वाहन जब्त किए हैं. इसी के साथ 11,000 से अधिक संदिग्ध बैंक खाते सामने आए हैं.

पुलिस ने 30 आरोपियों को किया है गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)

झालावाड़ पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है. यह गैंग सरकारी योजनाओं में करोड़ों का घोटाला कर रहा था. पुलिस ने ऑपरेशन 'शटरडाउन' के तहत इस गैंग के 30 आरोपियों को अरेस्ट किया. आरोपियों के पास से 53 लाख रुपये कैश, 30 वाहन (जिनमें 12 लग्जरी कारें शामिल हैं) और 11,000 से अधिक संदिग्ध बैंक खाते मिले हैं. इसके अलावा, हजारों चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, 35 से अधिक लैपटॉप/कंप्यूटर और 70 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं.

झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने बताया कि इस गिरोह ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपात्र लोगों के बैंक खाते खरीदकर धोखाधड़ी की. उन्होंने कहा कि आरोपी सरकारी डिजिटल सिस्टम का दुरुपयोग कर OTP लेकर करोड़ों की ठगी करते थे. फर्जी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर पोर्टल से मंजूरी करवाकर सरकारी कोष से करोड़ों अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेते थे.

यह भी पढ़ें: नौकरी के नाम पर ठगी, बैंक खातों का दुरुपयोग... ठाणे में साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़, गोवा से सात लोग गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार यह गिरोह सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी कर रहा था. झालावाड़ का एक व्यक्ति जोधपुर, कोटा, बूंदी और दोसा जिलों की योजनाओं का पैसा अपने कंट्रोल में लेकर घोटाले कर रहा था. पुलिस ने बताया कि आरोपी लाखों की ठगी के लिए देशभर में फैले हुए थे और कई डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करते थे.

एसपी ने बताया कि पुलिस ने अभियान चलाकर किसानों, पेंशनधारकों और कमजोर वर्गों के लिए चल रही स्कीम में धोखाधड़ी करने वालों को पकड़ा है. उनके कब्जे से लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस मिले हैं, यानी गिरोह संगठित तरीके से काम कर रहा था.

गिरफ्तार आरोपी अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य थे. पुलिस ने इनके पास से 30 वाहन जब्त किए, जिनमें 12 लग्जरी कारें शामिल हैं. इसके अलावा, आरोपियों के कब्जे से 53 लाख कैश भी बरामद हुए. यह सभी मामले झालावाड़ जिले की पुलिस की कार्रवाई और आपरेशन शटरडाउन के तहत सामने आए. सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

---- समाप्त ----
