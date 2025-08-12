scorecardresearch
 

जालौर में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, बस में लगी आग, दो बाइक सवार युवकों की मौत

राजस्थान के जालौर जिले में नेशनल हाईवे-68 पर एक निजी बस में अचानक आग लग गई. आग से पहले बस ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें दो लोगों की मौके पर मौत हो गई. हादसे के समय बस में 50 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. आग के कारणों की जांच जारी है.

बस में लगी भीषण आग (Photo: Screengrab)
राजस्थान के जालौर जिले में सांचौर नेशनल हाईवे-68 पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. बाड़मेर से पालनपुर जा रही निजी ट्रेवल्स की बस ने पहले सड़क पर चल रही बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

टक्कर के कुछ ही समय बाद बस में अचानक भीषण आग लग गई और वह डिवाइडर से जा टकराई. आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई. गनीमत रही कि बस में आग लगते ही 50 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही हुई मौत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची. मौजूद लोगों और पुलिस की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया. दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

डिवाइडर से टकराने के बाद बस में लगी आग

वहीं, एंबुलेंस से मृतकों के शव को अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस के अनुसार, हादसा सरहद रणोदर क्षेत्र में हुआ. फिलहाल बस में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. दोनों मृतकों की पहचान और आग के स्रोत की जांच की जा रही है.

