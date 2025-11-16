scorecardresearch
 

'सस्पेंड कर दूंगा…', प्रभारी की धमकियों से टूटा शिक्षक, ट्रेन के आगे कूदकर मौत को लगाया गले

जयपुर में सरकारी शिक्षक मुकेश जांगिड़ ने रविवार को ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. वह नहरी का बास स्कूल में कार्यरत थे और SIR प्रक्रिया के तहत BLO ड्यूटी का दबाव झेल रहे थे. भाई के अनुसार, सुसाइड नोट में उन्होंने प्रभारी पर धमकाने और निलंबन की चेतावनी देने का आरोप लिखा है. घटना के बाद शिक्षक संगठनों ने BLOs पर बढ़ते दबाव पर गंभीर चिंता जताई है.

'अत्यधिक दबाव' पर चिंता. (Photo: Representational)
जयपुर में एक सरकारी स्कूल शिक्षक ने कथित तौर पर रविवार को आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान 45 वर्षीय मुकेश जांगिड़ के रूप में हुई, जो नहरी का बास स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे. वे साथ ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की ड्यूटी भी निभा रहे थे. पुलिस के मुताबिक, उन्होंने बिंडायका रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दी.

मृतक के भाई गजानंद ने बताया कि मुकेश थोड़ी देर पहले ही बाइक से घर से निकले थे. गजानंद के अनुसार, उन्हें एक आत्महत्या नोट मिला, जिसमें मुकेश ने लिखा कि SIR के काम का अत्यधिक दबाव उन पर है और उनका प्रभारी उन्हें धमका रहा था व निलंबन की चेतावनी दे रहा था. परिवार ने बताया कि मुकेश का घर-परिवार से संबंध बिल्कुल सामान्य और सौहार्दपूर्ण था.

शिक्षक संगठनों में रोष, 'अत्यधिक दबाव' पर चिंता

घटना के बाद शिक्षक संगठनों में आक्रोश है. उनका कहना है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान फील्ड वर्करों पर लगातार बढ़ता दबाव समस्याएं पैदा कर रहा है. राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि SIR रैंकिंग में अव्वल आने की होड़, राज्य, ज़िला और उपखंड स्तर पर BLOs पर दबाव और बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नंबरों की बजाय काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए.

मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा ज्ञापन

शर्मा ने बताया कि संघ सोमवार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा, जिसमें BLOs पर अनावश्यक दबाव न डालने की मांग की जाएगी. उन्होंने कहा कि आधवार्षिक परीक्षाएं नजदीक हैं और ऐसे समय में शिक्षकों पर दोहरी जिम्मेदारी डालना मानसिक तनाव बढ़ा रहा है. इस घटना ने राज्य में चुनावी कार्यों के बीच फील्ड स्टाफ पर बढ़ते बोझ को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

