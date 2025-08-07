scorecardresearch
 

Feedback

50% टैरिफ से संकट में राजस्थान के रत्नों का कारोबार, लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर आएगा संकट

जयपुर का रत्न कारोबार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई टैरिफ नीति से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. जयपुर हर साल करीब 17,500 करोड़ रुपये के रत्न एक्सपोर्ट करता है, जिसमें 6-7 हजार करोड़ रुपये का हिस्सा अमेरिका का है. अब 50 फीसदी टैरिफ लगने के बाद व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो सकता है और लाखों लोगों की रोज़ी-रोटी पर संकट आ सकता है.

Advertisement
X
ट्रंप के टैरिफ बम से राजस्थान की रत्नों की इंडस्ट्री को झटका (Photo: AI-generated)
ट्रंप के टैरिफ बम से राजस्थान की रत्नों की इंडस्ट्री को झटका (Photo: AI-generated)

जयपुर देश का सबसे बड़ा जेम्स यानी रंगीन रत्नों का केंद्र है. यहां से हर साल करीब 17,500 करोड़ रुपये के रत्नों का निर्यात होता है. इसमें से अकेले 6 से 7 हजार करोड़ का व्यापार अमेरिका के साथ होता है. लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति से जयपुर के रत्न कारोबार में संकट गहराता जा रहा है. पहले ही 25 फीसदी टैरिफ से जूझ रहे कारोबारी अब 50 फीसदी टैरिफ के बोझ तले दब गए हैं.

व्यापारियों का कहना है कि अमेरिका में पहले कम टैरिफ और भारत के सस्ते लेबर की वजह से उन्हें फायदा होता था. लेकिन अब चीन, थाईलैंड और हांगकांग जैसे कम टैरिफ वाले देशों से मुकाबला मुश्किल होता जा रहा है.

50 फीसदी टैरिफ का असर रत्नों के कारोबार पर

सम्बंधित ख़बरें

china media on america tariff against INDIA
India-America टैरिफ विवाद पर भड़का चीनी मीडिया! 
Indias Response to Trumps Tariffs: We Will Not Bow to Threats
ट्रंप का भारत पर 'टैरिफ बम', केंद्रीय मंत्री बोले- बौखला गए ट्रंप 
US tariffs to hit Gujarat's gems-jewellery industry affect
अमेरिका के टैरिफ बम से गुजरात के कारोबारियों को झटका, जेम्स-ज्वैलरी पर सबसे ज्यादा असर 
ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के हाथों में अक्सर पत्थर-जड़ी अंगूठियां दिखती हैं. (Photo- AP)
लाल अकीक से लेकर नीले फिरोजा तक, ईरान के सुप्रीम लीडर क्यों पहनते हैं रत्नजड़ी अंगूठियां? 
Americas 50% tariff, Indias strong response.
'किसानों के हितों से समझौता नहीं', US के 50% टैरिफ पर PM मोदी का जवाब 

राजस्थान जेम्स एंड ज्वैलरी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संजय काला का कहना है कि इस बिजनेस में मार्जन सिर्फ 6 से 10 फीसदी होता है. ऐसे में ज्यादा टैरिफ झेलना संभव नहीं है. अगर सरकार ने कोई राहत पैकेज नहीं दिया तो अमेरिका को एक्सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा.

रत्नों के कारोबार में 6 से 10 फीसदी का मार्जन

हर महीने करीब 600 करोड़ रुपये की जेम्स ज्वैलरी अमेरिका भेजी जाती है. इस कारोबार से राज्य में लगभग दो लाख लोग जुड़े हुए हैं. कारोबार प्रभावित हुआ तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी. हालांकि व्यापारियों को उम्मीद है कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement