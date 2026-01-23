scorecardresearch
 
सनकी देवर ने विधवा भाभी को बीच बाजार चाकुओं से गोदा, कुत्ते के चलते हुए गिरफ्तार

जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में एक शख्स ने बीच बाजार अपनी भाभी को चाकू से गोदकर मार डाला. जब वह वहां से फरार होने की कोशिश में वहां से भागा तो कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए जिससे वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया.

सनकी देवर ने विधवा भाभी को बीच बाजार चाकुओं से गोदा (Photo: itg)
राजस्थान में जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में एक रूह कंपा देने वाली वारदात ने पूरे क्षेत्र को सन्न कर दिया. रिश्ते में देवर लगने वाले सनकी युवक ने अपनी ही विधवा भाभी पर बीच बाजार चाकू से ताबड़तोड़ 5 से ज्यादा वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया. लहूलुहान महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया. हत्या के बाद आरोपी मौके से भागने लगा तो उसके पीछे कुत्ते पड़ गए, जिसके चलते आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया.

घटना शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के प्रेम बस्ती की है, जहां शाम करीब 7.30 बजे शिव मंदिर के पास यह खूनी खेल खेला गया. मृतका की पहचान 32 वर्षीय पूनम धानका के रूप में हुई है, जो प्रेम बस्ती की रहने वाली थी. एडिशनल डीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि कच्ची बस्ती में पूनम नाम की महिला की उसी के रिश्तेदार द्वारा हत्या करने की सूचना मिली थी. जानकारी पर शास्त्रीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक अनिल को डिटेन कर लिया. अनिल पर आरोप है की उसने पूनम को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और अब आरोपी से गहन पूछताछ जारी है. वहीं एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं.

पुलिस के अनुसार मृतका पूनम के पति की करीब 5 साल पहले मौत हो चुकी थी. वह अपने 2 बेटों के साथ ससुराल में रहकर मेहनत-मजदूरी से घर चला रही थी. रोज की तरह काम से लौटते वक्त उसकी मुलाकात देवर अनिल से हुई. यहां हुई मामूली नोकझोंक ने खूनी अंजाम ले लिया. कहासुनी के बाद आरोपी का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने चाकू निकालकर पूनम पर हमला कर दिया. बीच बाजार हुई इस घटना के कुछ ही पलों बाद अफरा-तफरी मच गई. आरोपी हत्याकांड के बाद पैदल ही भागने लगा तो उसके पीछे कुत्ते पड़ गए. कुछ देर के बाद पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ के साथ घटना के हर पहलू की जांच में जुटी है.

