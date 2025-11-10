scorecardresearch
 

जयपुर में निर्माणाधीन इमारत की छत गिरी, दो मजदूर मलबे में दबे

टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दो मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. हालांकि, दो अन्य मजदूर अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है.

X
इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, दो मजदूरों को निकाला गया (Photo- Grok)
इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, दो मजदूरों को निकाला गया (Photo- Grok)

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है. शहर के सुभाष चौक इलाके के पानी गरो के मोहल्ले में एक निर्माणाधीन इमारत की छत गिर गई, जिसके मलबे में चार मजदूर दब गए.

हादसे की सूचना मिलते ही, सिविल डिफेंस और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. बचाव दल ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. मलबे को हटाकर अब तक दो मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

हालांकि, घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार, दो मजदूर अभी भी मलबे में दबे हुए हैं. उन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है. पुलिस ने मौके को घेर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि बिल्डिंग का निर्माण बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के किया जा रहा था.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

---- समाप्त ----
