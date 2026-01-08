scorecardresearch
 
दस हजार लीटर वनस्पति घी जब्त... जयपुर में मिलावट के खिलाफ बड़ा एक्शन, फैक्ट्री पर मारा छापा

राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत जयपुर में विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. कूकरखेड़ा मंडी स्थित एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर करीब 10 हजार लीटर संदिग्ध वनस्पति घी जब्त किया गया. साथ ही विकास नगर औद्योगिक क्षेत्र में मिर्च पाउडर के नमूने लेकर 150 किलो माल भी सीज किया गया है.

जांच के लिए वनस्पति घी के भरे गए सैंपल. (Photo: Representational)
राजस्थान में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जयपुर में बड़ी कार्रवाई कई गई है. यहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और जयपुर में करीब 10 हजार लीटर वनस्पति घी जब्त कर लिया. अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका के चलते की गई.

एजेंसी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी. शुभमंगला ने बताया कि जयपुर (प्रथम) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने कूकरखेड़ा मंडी स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा. यहां मिलावटी घी तैयार किए जाने की सूचना मिलने पर जांच की गई, जिसमें मौके से कुल 9,853 लीटर वनस्पति घी बरामद किया गया. घी को जब्त कर फैक्ट्री परिसर को सील कर दिया गया है.

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि शुरुआती जांच में घी की क्वालिटी पर संदेह जताया गया है. टीम ने मौके से घी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं. लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. अगर जांच में मिलावट की पुष्टि होती है, तो संबंधित फैक्ट्री संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: नकली पनीर और मिलावटी दूध पर FSSAI का बड़ा एक्शन, देशभर में विशेष जांच के आदेश

इसी अभियान के तहत जयपुर के विकास नगर औद्योगिक क्षेत्र (VKIA) में स्थित एक किराना स्टोर पर भी कार्रवाई की गई. यहां से मिर्च पाउडर का सैंपल जांच के लिए लिया गया, जबकि करीब 150 किलोग्राम मिर्च पाउडर जब्त किया गया है. अधिकारियों को शक है कि इस मिर्च पाउडर में भी मिलावट की गई हो सकती है.

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनाएं बढ़ जाती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया हुआ है. इसके तहत दूध, घी, तेल, मसाले, मिठाइयों और अन्य रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों की नियमित जांच की जा रही है.

अधिकारियों का कहना है कि आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. विभाग की टीमें लगातार बाजारों, फैक्ट्रियों और गोदामों में छापेमारी कर रही हैं. आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके.

