जयपुर: स्कूल के टॉयलेट में छिपकर बैठा था दरिंदा, बाथरूम गई छात्रा से किया दुष्कर्म

राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक सरकारी स्कूल में मासूम बच्ची के साथ शर्मनाक हरकत सामने आई है. जहां स्कूल के टॉयलेट में एक दरिंदे ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मासूम बच्ची के शोर मचाने पर स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और आरोपी युवक को दबोच लिया. इसके बाद मौके पर पहुंची गांधी नगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पहले से ही टॉयलेट में बैठा था आरोपी

गांधीनगर एसीपी नारायण बाजिया ने बताया कि घटना जयपुर के गांधी नगर थाना क्षेत्र के एक स्कूल की है. जहां शनिवार सुबह करीब 11 बजे पीड़िता बाथरूम गई थी. तभी स्कूल की दीवार कूदकर आरोपी युवक टॉयलेट में घुस गया और छिपकर बैठ गया. जैसे ही 7 वर्षीय बच्ची टॉयलेट के अंदर गई तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया और डरा धमकाकर रेप किया.

यह भी पढ़ें: बंगाल गैंगरेप: 'दोस्त' की भूमिका संदिग्ध, पीड़िता की हालत नाजुक, पिता बोले- मेरी बेटी बहुत दर्द में है!

वहीं बच्ची के शोर मचाने पर स्कूल स्टाफ आया और आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस व मासूम के परिजन को सूचना दी. जिसके बाद आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मासूम के परिजनों ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस के अनुसार आरोपी शराबी है, जिससे पूछताछ जारी है.

Advertisement

पूर्व CM ने घटना को लेकर सरकार को घेरा

घटना को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा "जयपुर के एक स्कूल में सात साल की बच्ची से बलात्कार की घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बताने के लिए काफी है, जब राजधानी में स्कूल जैसी जगह में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो कहां सुरक्षित रहेंगी? यह प्रदेश में कानून के खत्म होते इकबाल का नमूना है. बीजेपी सरकार बच्चियों एवं महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण देने में असफल रही है.





---- समाप्त ----