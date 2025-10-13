scorecardresearch
 

Feedback

जयपुर: स्कूल के टॉयलेट में छिपकर बैठा था दरिंदा, बाथरूम गई छात्रा से किया दुष्कर्म

जयपुर के एक स्कूल में 7 वर्षीय छात्रा से टॉयलेट में दुष्कर्म का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि आरोपी पहले से ही स्कूल की दीवार कूदकर टॉयलेट में बैठा था. जैसे ही छात्रा पहुंची, वैसे ही उसने उसे पकड़ लिया और डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया.

Advertisement
X
स्कूल के टॉयलेट में छात्रा से रेप. (Photo: Representational )
स्कूल के टॉयलेट में छात्रा से रेप. (Photo: Representational )

राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक सरकारी स्कूल में मासूम बच्ची के साथ शर्मनाक हरकत सामने आई है. जहां स्कूल के टॉयलेट में एक दरिंदे ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मासूम बच्ची के शोर मचाने पर स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और आरोपी युवक को दबोच लिया. इसके बाद मौके पर पहुंची गांधी नगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पहले से ही टॉयलेट में बैठा था आरोपी

गांधीनगर एसीपी नारायण बाजिया ने बताया कि घटना जयपुर के गांधी नगर थाना क्षेत्र के एक स्कूल की है. जहां शनिवार सुबह करीब 11 बजे पीड़िता बाथरूम गई थी. तभी स्कूल की दीवार कूदकर आरोपी युवक टॉयलेट में घुस गया और छिपकर बैठ गया. जैसे ही 7 वर्षीय बच्ची टॉयलेट के अंदर गई तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया और डरा धमकाकर रेप किया.

सम्बंधित ख़बरें

Durgapur rape case
दुर्गापुर गैंगरेप मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार...पीड़िता का मोबाइल बरामद, सामने आया चश्मदीद 
How can such injustice continue? - Ajay Chautala on the Haryana IPS suicide case.
रेप पर घमासान, ब्लू स्टार पर संग्राम, बिहार में सीटों पर मचा बवाल 
When the police asked them to stop, they opened fire on us.
लखनऊ: छात्रा से गैंगरेप के बाद पुलिस का एक्शन, आरोपी ललित कश्यप का एनकाउंटर 
राजस्थान: घरों में हवन कराता था पाकिस्तानी जासूस 
घर में घुस आया 8 फीट लंबा मगरमच्छ  

यह भी पढ़ें: बंगाल गैंगरेप: 'दोस्त' की भूमिका संदिग्ध, पीड़िता की हालत नाजुक, पिता बोले- मेरी बेटी बहुत दर्द में है!

वहीं बच्ची के शोर मचाने पर स्कूल स्टाफ आया और आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस व मासूम के परिजन को सूचना दी. जिसके बाद आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मासूम के परिजनों ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस के अनुसार आरोपी शराबी है, जिससे पूछताछ जारी है.

Advertisement

पूर्व CM ने घटना को लेकर सरकार को घेरा

घटना को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा "जयपुर के एक स्कूल में सात साल की बच्ची से बलात्कार की घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बताने के लिए काफी है, जब राजधानी में स्कूल जैसी जगह में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो कहां सुरक्षित रहेंगी? यह प्रदेश में कानून के खत्म होते इकबाल का नमूना है. बीजेपी सरकार बच्चियों एवं महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण देने में असफल रही है.
 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement