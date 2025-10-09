scorecardresearch
 

हरियाणा के गो तस्कर की राजस्थान में मौत... घरवालों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस बोली- एक्सीडेंट में गई जान

गो तस्करी के लिए कुख्यात अलवर और भरतपुर क्षेत्र में एक बार फिर बवाल मच गया है. हरियाणा के लुंहिगा कलां निवासी एक गो तस्कर जमील की मौत पर परिजनों ने हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया. मृतक के खिलाफ गोवंश, गोमांस और ऊंट सहित कई तरह की तस्करी और हत्या के गंभीर आरोप दर्ज थे.

हरियाणा के गो तस्कर की राजस्थान में हुई मौत.(Photo:Screengrab)
गो तस्करी के लिए बदनाम अलवर और भरतपुर क्षेत्र में एक बार फिर से हरियाणा के गो तस्कर की मौत का मामला सामने आया है. आरोपी के खिलाफ गोवंश, गो मास, ऊंट सहित कई तरह की तस्करी और हत्या सहित कई गंभीर आरोप दर्ज हैं.

परिजनों का आरोप है कि जमील अपने रिश्तेदारों से मिलने डीग जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के सामदीका गांव जा रहा था. रास्ते में नटवर नाम के युवक ने अपने साथी के साथ उसे रोका और धारदार हथियार (फावली) से उसके सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया. परिजनों ने आरोप लगाया कि हमलावर नटवर पुलिस का बड़ा मुखबिर और दलाल है.

8 अक्टूबर तक  एफआईआर दर्ज न करने पर परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया था, जिससे डीग अस्पताल की मोर्चरी में बवाल मच गया. पुलिस की समझाइश के बाद गुरुवार सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ और शव परिजनों को सौंपा गया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जमील गोमांस की सप्लाई करने सामदीका गांव पहुंचा था. मामले की सूचना मिलने पर पुलिस उसे पकड़ने पहुंची. पुलिस को देखकर जमील अपनी बाइक लेकर भागने लगा. इसी दौरान वह अपनी बाइक से गिर गया और उसे अंदरूनी चोटें आईं.

पुलिस ने घायल जमील को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस का कहना है कि वे परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसे सड़क हादसे में हुई मौत बता रही है.

