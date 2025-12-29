दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कोहरे में ट्रक और बस की टक्कर, एक की मौत

राजस्थान के अलवर में सोमवार सुबह घने कोहरे के बीच दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. रैणी थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के चैनेज (सड़क, रेलवे, नहर, पाइपलाइन और निर्माण परियोजनाओं में दूरी बताने के लिए) नंबर 147.7 पर केंटरा ट्रक और स्लीपर बस की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में केंटरा चालक आसिफ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सलमान और बिलाल गंभीर रूप से घायल हो गए. तीनों केंटरा में सवार थे.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह के समय दृश्यता बेहद कम थी, घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसी दौरान यह टक्कर हुई. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को अवगत कराया गया.

कोहरे में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा

सूचना पर रैणी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. मृतक चालक के शव को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जबकि घायल सलमान और बिलाल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक, तीनों पीड़ित अमरोहा के रहने वाले बताए जा रहे हैं. शुरुआती जांच में हादसे का मुख्य कारण घना कोहरा माना जा रहा है.

हादसे की जानकारी मिलते ही अलवर के एसपी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. एक्सप्रेसवे प्रशासन की पेट्रोलिंग टीम ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर किनारे कराया, जिसके बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हुआ.

कोहरे को लेकर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

उधर, दिल्ली–अलवर एनसीआर क्षेत्र में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा. प्रशासन की ओर से वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. सभी टोल प्लाजा पर वाहनों की गति कम रखने के निर्देश दिए गए. एक्सप्रेसवे पर अतिरिक्त पुलिस गश्त, एंबुलेंस और अन्य आपात इंतजाम भी किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.



