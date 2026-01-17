scorecardresearch
 
उदयपुर में ऑस्ट्रेलियाई टूरिस्ट से छेड़छाड़, डरकर होटल लौटी, ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार

उदयपुर में एक ऑस्ट्रेलियाई युवती के साथ रेस्टोरेंट-बार में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. पीड़िता ने ऑटो किराए पर लिया था और सुखाड़िया सर्कल के एक बार में पहुंची, जहां नशे में आरोपी ऑटो चालक तौसिफ अली ने बदसलूकी की. डरी युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जुर्म कबूल कराया है और सीसीटीवी फुटेज जब्त किए हैं.

टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया से भारत आई थी. (Photo: Representational)

उदयपुर में महिला सुरक्षा को लेकर एक घटना सामने आई है, जहां एक ऑस्ट्रेलियाई युवती के साथ रेस्टोरेंट एंड बार में छेड़छाड़ की गई. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान खांजीपीर निवासी 38 वर्षीय तौसिफ अली के रूप में हुई है, जो पेशे से एक ऑटो चालक है. 

आरोपी ने क्या बताया?
जानकारी के अनुसार, आरोपी ने शराब के नशे में इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया था. पूछताछ में उसने बताया कि वो ज्यादा नशे में था, इस कारण गलती हो गई. पुलिस के अनुसार पीड़िता इसी साल जनवरी के पहले सप्ताह में टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया से भारत यात्रा पर आई. 

ऑटो किराए पर लिया था
वो देश के अलग-अलग हिस्सों में करीब एक सप्ताह बिताने के बाद झीलों की नगरी उदयपुर पहुंची थी. दो दिन पहले शहर घूमने के लिए उसने एक ऑटो किराए पर लिया और शाम को सुखाड़िया सर्कल क्षेत्र स्थित एक बार में पहुंची. इसी दौरान नशे की हालत में ऑटो ड्राइवर आरोपी तौसिफ अली ने उसके साथ बदसलूकी और गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया. अचानक हुई इस घटना से विदेशी युवती बुरी तरह डर गई और तुरंत वहां से अपने होटल लौट गई. इसके बाद युवती ने हिम्मत जुटाकर अम्बामाता थाने में मामला दर्ज करवाया. 

मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. इस पूरे मामले में पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिए हैं, ताकि सबूतों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जा सके. मामला विदेशी पर्यटक का होने के चलते पुलिस के आला अधिकारी कोई भी जानकारी देने से बच रहे है.

---- समाप्त ----
