राजस्थान में क्यों हुआ कुत्तों का कत्लेआम? बकरियों पर सामने आया विवाद, ये है पूरी कहानी

राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र में कुमावास गांव के बीते दिनों गोली मारकर 25 कुत्तों की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया था. इस मामले में पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है. इसी बीच बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठे और बकरियों की मौत का मुआवजे की मांग करने लगे. ग्रामीणों ने कहा कि कुत्तों ने उनकी बकरियों का शिकार किया है और आए दिन कुत्ते बकरियों को मार देते हैं. इसलिए गांव के लोगों ने मिलकर कुत्तों को मारा है.

झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के कुमावास गांव में इन कुत्तों को गोली मारने की सुपारी दी गई थी. दो और तीन अगस्त को कुत्तों को गोली मारी गई. गांव के लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद गोली मारने वाले आरोपी की पहचान स्योचन्द बावरिया पुत्र सुरजाराम बावरिया निवासी डुमरा के रूप में हुई. इसके खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट व पशु क्रूरता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया. आरोपी अभी फरार है. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है.

दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने गांव में धरना दिया और ग्रामीण प्रशासन से मुआवजे की मांग करने लगे. ग्रामीणों का आरोप है कि आवारा कुत्ते आए दिन उनकी बकरियों पर हमला करते हैं और बकरियों को खा जाते हैं. अब तक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र में कुत्ते 52 से ज्यादा बकरियों को मार कर मौत के घाट उतार चुके हैं. इसलिए प्रशासन की तरफ से उनको बकरियों का मुआवजा दिया जाए. क्योंकि ग्रामीण बकरी पालन से अपना जीवन यापन करते हैं.

ग्रामीणों ने कहा कि कुत्तों को मारने में अकेला एक व्यक्ति नहीं है. सभी गांव के लोगों ने मिलकर कुत्तों को मारा है. अगर एफआईआर दर्ज करनी है, तो सभी ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. इसमें सभी गांव के लोग शामिल हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की तो वो प्रशासन के अधिकारियों का घेराव करेंगे. वहीं दूसरी तरफ इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है.

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान हो चुकी है. उसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम में दबिश दे रही हैं. जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी. उसके बाद ही पूरे मामले के बारे में पता चल सकेगा कि उसने आखिर कुत्तों को क्यों मारा. उसके पास हथियार कहां से आया. दूसरी तरफ गांव में ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है. धरने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और तहसीलदार ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. लेकिन ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है. तहसीलदार ने कहा कि उनकी मांगों की सूचना प्रशासन को दी जाएगी और ग्रामीणों को न्याय मिलेगा.

