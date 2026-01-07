Alwar: लोकगीतों की धुन पर थिरके कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा, महिलाओं संग ठुमकों का Video वायरल

राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र के भांगड़ोली गांव में आयोजित नौ दिवसीय यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में बुधवार को कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी मीणा पहुंचे. इस दौरान मंत्री का एक अलग ही रूप देखने को मिला, जब वे कार्यक्रम के दौरान लोकगीतों और भजनों पर महिलाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आए.

और पढ़ें

मौके पर मौजूद लोगों ने मंत्री का यह वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. ग्रामीणों ने कृषि मंत्री के गांव पहुंचने पर ढोल-नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया. पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल धार्मिक और उत्सवपूर्ण बना रहा. मंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर जुट गए.

यह भी पढ़ें: हनुमान भक्ति की मिसाल! अलवर में लंगूर की आत्मा शांति के लिए सुंदरकांड और विशाल भंडारे का आयोजन

धार्मिक कार्यक्रमों को बताया सामाजिक एकता का जरिया

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. किरोड़ी मीणा ने कहा कि सामाजिक भावनाओं को मजबूत बनाए रखने के लिए समय-समय पर धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और कथा का आयोजन जरूरी होता है. इससे समाज में भाईचारा और आपसी मेल-जोल बना रहता है. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है.

Advertisement

कृषि मंत्री करीब एक घंटे तक कार्यक्रम में मौजूद रहे. इस दौरान श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जा रहा था और भजन व लोकगीत चल रहे थे. इन्हीं भजनों और लोकगीतों पर मंत्री ने महिलाओं के साथ नृत्य किया, जिसे देखकर लोग हैरान भी हुए और खुश भी.

ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं मंत्री ने

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने मंत्री के सामने अपनी समस्याएं भी रखीं. लोगों ने क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या, खाद की कमी और किसानों को समय पर बिजली सप्लाई नहीं मिलने की शिकायत की. ग्रामीणों ने बताया कि इन समस्याओं के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

देखें वीडियो...

मंत्री ने ग्रामीणों की बात ध्यान से सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया. इस मौके पर भाजपा के जिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी मीणा जयपुर के लिए रवाना हो गए.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

कार्यक्रम के दौरान किरोड़ी मीणा का महिलाओं के साथ नृत्य करते हुए वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और लोग मंत्री के इस अंदाज़ पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे.

सोशल मीडिया पर मंत्री के डांस के वीडियो तेजी से फैल रहे हैं, जिससे यह कार्यक्रम अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है.

---- समाप्त ----