सास की आंखों में झोंकी लाल मिर्च और उठा ले गया बीवी को, कई दिन से मायके में थी नाराज पत्नी

आपने वैसे तो कई तरह की किडनैपिंग व मारपीट के मामले देखे होंगे. लेकिन राजस्थान के अलवर में एक शख्स ने अपनी सास की आंखों में लाल मिर्च झोंक कर अपनी ही पत्नी का अपहरण कर लिया. वो जबरन पत्नी को उसके मायके से उठाकर ले गया. पति शराब पीता था इसलिए पत्नी घर छोड़कर मायके में आ गई थी और पति के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी. ऐसे में ससुराल पहुंचे पति ने पहले तो जमकर हंगामा किया और उसके बाद अपनी पत्नी का अपहरण कर लिया.

अलवर‌ पत्नी को जबरन अपने साथ ले जाने की जिद में एक शराबी पति ने अलवर के बख़्तल की चौकी क्षेत्र स्थित कमला कॉलोनी में जमकर हंगामा कर दिया. पीड़िता चंदना कुछ समय पहले मायके आई हुई थी ओर पति बबलू के पास लौटने से इनकार कर रही थी. उसका आरोप है कि बबलू आए दिन नशे की हालत में उसके साथ मारपीट करता है और प्रताड़ित करता है. इस बात को लेकर उनके बीच आए दिन लड़ाई होती है. चंदना के परिजनों ने कई बार बबलू को समझाने का प्रयास किया. लेकिन वो नहीं माना. ऐसे में मंगलवार को बबलू करीब एक दर्जन नकाबपोश युवकों के साथ चंदना के घर पहुंचा.

परिवार ने घर का दरवाजा नहीं खोला. इस पर सभी जबरन अंदर घुस गए. आरोपियों ने पहले सास मंजू देवी की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया. जिससे उनकी आंखों में जलन हो गई. इसके बाद महिलाओं के साथ मारपीट की गई और फिर वह चंदना को जबरदस्ती उठा ले गया. घटना के बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस के 112 नंबर पर मामले की सूचना दी. पीड़ित परिवार ने उद्योग नगर थाने में अपहरण, मारपीट व घर में घुसपैठ की धाराओं में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

