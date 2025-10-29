scorecardresearch
 

सास की आंखों में झोंकी लाल मिर्च और उठा ले गया बीवी को, कई दिन से मायके में थी नाराज पत्नी

अलवर में शराबी पति बबलू ने अपनी पत्नी चंदना का मायके से अपहरण कर लिया. पत्नी के साथ जाने से इनकार पर बबलू करीब दर्जनभर युवकों संग घर पहुंच गया. यहां उसने सास की आंखों में लाल मिर्च झोंकी, मारपीट की और पत्नी को जबरन उठा ले गया. पुलिस ने अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सास की आंख में झोंकी मिर्च, मायके से उठा लाया बीवी को (Photo: ITG)
आपने वैसे तो कई तरह की किडनैपिंग व मारपीट के मामले देखे होंगे. लेकिन राजस्थान के अलवर में एक शख्स ने अपनी सास की आंखों में लाल मिर्च झोंक कर अपनी ही पत्नी का अपहरण कर लिया. वो जबरन पत्नी को उसके मायके से उठाकर ले गया. पति शराब पीता था इसलिए पत्नी घर छोड़कर मायके में आ गई थी और पति के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी. ऐसे में ससुराल पहुंचे पति ने पहले तो जमकर हंगामा किया और उसके बाद अपनी पत्नी का अपहरण कर लिया.

अलवर‌ पत्नी को जबरन अपने साथ ले जाने की जिद में एक शराबी पति ने अलवर के बख़्तल की चौकी क्षेत्र स्थित कमला कॉलोनी में जमकर हंगामा कर दिया. पीड़िता चंदना कुछ समय पहले मायके आई हुई थी ओर पति बबलू के पास लौटने से इनकार कर रही थी. उसका आरोप है कि बबलू आए दिन नशे की हालत में उसके साथ मारपीट करता है और प्रताड़ित करता है. इस बात को लेकर उनके बीच आए दिन लड़ाई होती है. चंदना के परिजनों ने कई बार बबलू को समझाने का प्रयास किया. लेकिन वो नहीं माना. ऐसे में मंगलवार को बबलू करीब एक दर्जन नकाबपोश युवकों के साथ चंदना के घर पहुंचा.

परिवार ने घर का दरवाजा नहीं खोला. इस पर सभी जबरन अंदर घुस गए. आरोपियों ने पहले सास मंजू देवी की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया. जिससे उनकी आंखों में जलन हो गई. इसके बाद महिलाओं के साथ मारपीट की गई और फिर वह चंदना को जबरदस्ती उठा ले गया. घटना के बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस के 112 नंबर पर मामले की सूचना दी. पीड़ित परिवार ने उद्योग नगर थाने में अपहरण, मारपीट व घर में घुसपैठ की धाराओं में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

सम्बंधित ख़बरें

छत से नीचे फेंके जाने से पत्नी की हालत है गंभीर. (Photo: Representational )
पत्नी ने संबंध बनाने से किया इनकार तो पति ने छत से फेंका, 3 साल पहले ही हुआ था प्रेम विवाह 
Wife kills husband after he tries to stop her
रोक-टोक से नाराज पत्नी ने घोंटा पति का गला, पुलिस को बेटियों पर भी शक 
Alwar
अलवर में हैवानियत! दहेज के लिए गर्भवती महिला को लाठी-डंडों से पीटा, भ्रूण की मौत 
मृतक की फाइल फोटो. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
बेल्टों से पीटकर की बेरहमी से हत्या, घर के बाहर फेंका शव, अलवर में इंसानियत शर्मसार! 
Alwar news
अलवर में दिखी ASI की दबंगई 
