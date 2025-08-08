scorecardresearch
 

सोशल मीडिया, लिव-इन रिलेशनशिप, प्रेग्नेंसी और अबॉर्शन... झूठे प्यार के जाल में फंसी शादीशुदा महिला

अजमेर की एक शादीशुदा महिला सोशल मीडिया पर एक अनजान युवक से प्यार कर बैठी. शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे-धीरे युवक ने महिला का भरोसा तोड़कर उसे धोखा दिया. महिला अब सामाजिक शर्मिंदगी का सामना कर रही है. यह मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

झूठे प्यार के जाल में फंसी शादीशुदा महिला. (Photo: Representational)
राजस्थान में अजमेर की रहने वाली एक शादीशुदा महिला को सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्ति से प्यार हो गया. इसके बाद वह उसके साथ लिव इन में रहने लगी. इस दौरान वह प्रेग्नेंट भी हो गई. पुलिस से की गई शिकायत में पीड़िता ने कहा कि आरोपी युवक ने उसके साथ धोखाधड़ी की. जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो दवाएं देकर गर्भपात करा दिया गया. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

महिला फेसबुक और इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती थी. दिन-रात ऑनलाइन रहती थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर एक अनजान युवक से हुई, जिसने उसकी तस्वीरों को लाइक और कमेंट करना शुरू किया. युवक ने उसकी खूबसूरती की तारीफें कर उस महिला का दिल जीत लिया. इस बातचीत ने धीरे-धीरे गहराई ली और दोनों ने एक-दूसरे के मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए.

फोन पर दोनों की दोस्ती बढ़ती गई, कई बार इतनी देर तक बातें होतीं कि पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई. वक्त के साथ उनकी बातचीत में प्यार का इजहार भी हुआ. इस रिश्ते ने उस महिला के दिल में नई उम्मीदें और सपने जगाए. शादीशुदा महिला अपने घर की दहलीज पार कर युवक से मिलने गई. मुलाकातें होने लगीं और युवक ने शादी करने की भी बात कही. महिला खुश हो गई. उसने आंखों में सपने सजा लिए और युवक के साथ लिव-इन में रहने लगी.

इसके बाद पूरी कहानी के बीच वह युवक धोखेबाज निकला, जिसने महिला के साथ झूठ बोलकर फ्रॉड किया. महिला अब खुद को असहाय महसूस करने लगी है. महिला का कहना है कि उसकी जिंदगी अब बिखर चुकी है. यह मामला अजमेर पुलिस के संज्ञान में आया है. FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई है. पुलिस इस धोखे के पीछे के सच को सामने लाने के लिए पड़ताल में जुटी है.

