ट्रंप के ख्वाबों में जो आए... आओ वो अमेरिका तुम्हें बताएं!

ट्रंप कहते हैं, 'I had some beautiful pictures taken in which I had a big smile on my face. I looked happy, I looked content, I looked like a very nice person, which in theory I am.' ट्रंप खुद से इस कदर प्यार करते हैं मानो शीशा देखकर खुद अपने गाल खींच लेते होंगे. ट्रंप अमेरिका को बचाना चाहते हैं. अमेरिकी बचना नहीं चाहते फिर भी ट्रंप कहते हैं कि मैं आपको बचाकर रहूंगा.

