राहुल गांधी की Gen Z से संविधान बचाने की अपील के नतीजे कैसे होंगे?

राहुल गांधी ने राजनीति में Gen Z का रुख किया है. वो कांग्रेस में भी युवा नेताओं को शुरू से ही आगे बढ़ाने के पक्षधर रहे हैं. लेकिन अमल कितना हो सका है, ये सवाल अलग से हो सकता है. हाल के गुजरात दौरे में जिस तरह राहुल गांधी राजनीति में फिटनेस की अहमियत समझाई, समझा जा सकता है वो ये सब किस नजरिये से देखते हैं.

युवा वोटर को अपनी तरफ हर कोई खींचना चाहता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसा करते रहे हैं. 2014 के आम चुनाव से पहले भी मोदी ने गूगल हैंगआउट पर लोगों से संवाद किया था. सवालों के जवाब दिए थे. तभी लोग उनसे किसी सेलिब्रेटी की तरह सवाल पूछ रहे थे. वे लोग उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाह रहे थे, जिनकी राजनीति में कम दिलचस्पी रही होगी. केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों में भी इसकी झलक देखी जा सकती है. युवाओं पर केंद्रित स्किल इंडिया कार्यक्रम और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, अपने आप में मिसाल हैं.

भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जिन पांच न्याय की बात कर रहे थे, युवा न्याय भी उनमें से एक था. अब अपनी नई मुहिम में भी राहुल गांधी युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. सोशल मीडिया राहुल गांधी ने युवाओं, विशेष रूप से Gen Z से खास अपील की है - क्योंकि, अपने 'वोट चोरी' अभियान में वो युवाओं की भी भागीदारी और सपोर्ट चाहते हैं.

राहुल गांधी की पोस्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उनकी अपील को हाल की नेपाल और बांग्लादेश की घटनाओं से जोड़कर पेश किया है - और अपने खास लहजे में आगाह किया है.

सवाल है कि Gen Z से राहुल गांधी की अपील के नतीजे क्या वैसे ही हो सकते हैं, जैसी आशंका बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने जताई है?

राहुल गांधी का Gen Z को संदेश क्या है?

राहुल गांधी बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं. वोट-चोरी को लेकर उनकी ताजातरीन प्रेस कांफ्रेंस में भी ये बात महसूस की गई. जेन Z को संदेश या अपील वाली पोस्ट में भी राहुल गांधी ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है.

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद कैमरे पर राहुल गांधी का दो लफ्जों का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था - 'वोट चोर, गद्दी छोड़'. मीडिया के प्रति अपनी भड़ास निकालते हुए राहुल गांधी ने ये बात न्यूज एजेंसी ANI के रिपोर्ट से कही थी.

लेकिन, प्रेस कांफ्रेंस में ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह अलर्ट हों. उनकी किसी भी बात का यूं ही बतंगड़ न बना दिया जाए. वैसा ये तो किसी भी बात पर किया जा सकता है, लेकिन '...हिये तराजू तौल के' बोला जाए तो भारी नुकसान से बचा भी जा सकता है. Gen Z वाली पोस्ट में एहतियातन ऐसी बातों का पूरा ख्याल रखा गया है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोशल साइट X पर लिखते हैं, 'देश के Yuva, देश के Students, देश की Gen Z - संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे... मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं. जय हिंद!'

जय हिंद! pic.twitter.com/cLK6Tv6RpS — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2025

साफ है, राहुल गांधी को पहले से ही आशंका रही होगी कि उनके बयान को उस हिसाब से तो नहीं ही पेश किया जाएगा, जो वो कहना चाहते हैं. राजनीतिक विरोधी निश्चित तौर पर बयान में अपने काम का ऐंगल खोज ही लेंगे. प्रेस कांफ्रेंस में भी राहुल गांधी के निशाने पर प्रत्यक्ष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ही थे. लेकिन, राहुल गांधी अपने बयान में देश की बात करना नहीं भूले. राहुल गांधी का कहना था, 'मैं मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 100 फीसदी सबूत रखने जा रहा हूं' और लगे हाथ ये भी जोड़ा, 'मैं अपने देश को प्यार करता हूं.' राहुल गांधी ने दोहराया, 'मैं पुख्ता सबूतों के साथ अपनी बात कह रहा हूं... मुझे अपने देश, और संविधान से प्यार है... और मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा.

फैसला तो Gen Z को ही करना है

Gen Z को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना संदेश भेज दिया है. और, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने अपने हिसाब से समझा भी दिया है. समझाने के साथ अपने अंदाज में धमका भी दिया है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी तरफ से राहुल गांधी ये समझाने की कोशिश की है कि जो संदेश कांग्रेस नेता ने Gen Z की दिया है, उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे. लेने के देने पड़ेंगे.

राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस से पहले कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया था, 'कुर्सी की पेटी बांध लीजिए.' असल में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर राहुल गांधी ने 'एटम बम' के बाद 'हाइड्रोजन बम' का ट्रेलर दिखाने की कोशिश की थी. लोगों को ये अंदाजा लगाने के लिए छोड़ दिया था कि एटम बम के मुकाबले हाइड्रोजन बम कैसा होता है. उसकी तीव्रता कितनी होती है. प्रेस कांफ्रेंस में लोग उसी का इंतजार भी कर रहे थे, और सोशल मीडिया पर मायूसी भी जाहिर कर रहे हैं. हालांकि, राहुल गांधी ने खुद ही बता दिया कि अभी उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है.

राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस 18 सितंबर को 20 बजे शुरू होनी थी. 10.14 पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल साइट एक्स पर भविष्यवाणी कर दी, 'आज राहुल गांधी जी अपने प्रेस कांफ्रेंस के द्वारा भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की साज़िश का हिस्सा बनेंगे.' निशिकांत दुबे ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय को टैग करते हुए गुजारिश की कि 2004 से लेकर 2025 तक सैम पित्रोदा के लिए होने वाली फंडिंग और और राहुल गांधी के विदेश दौरों में होने वाली मुलाकातों की जांच होनी चाहिए. निशिकांत दुबे ने दावा किया, 'कांग्रेस ने भिंडरावाले, 1967 में कम्युनिस्ट का समर्थन लेकर तिरुपति से पशुपतिनाथ तक नक्सली पैदा किया,अब सोरोस, रॉकफेलर, USAiD के साथ मिलकर अराजकता फैलाना चाहते हैं.'

और राहुल गांधी के Gen Z वाले संदेश को रीपोस्ट करते हुए लिखा है, 'देश छोड़ने की आप करो तैयारी आ रहे हैं…'.

Gen Z के बारे में निशिकांत दुबे ने अपनी राय भी जाहिर की है, 'वह बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है,वह भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा?' निशिकांत दुबे का दावा है कि Gen Z परिवार वाद के खिलाफ है, और सवाल पूछा है, 'वो नेहरु जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा? वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा?'

3. वह बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है,वह भारत को हिंदू राष्ट्र क्यूँ… https://t.co/Rbdt6g82Ou — Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) September 18, 2025

अपनी पोस्ट में भी राहुल गांधी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं. सोशल साइट एक्स पर राहुल गांधी ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है. तस्वीर में वो सावधान की मुद्रा में खड़े हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे राष्ट्रगान के समय खड़ा हुआ जाता है. बैकग्राउंड में तिरंगा भी है. चक्र वाला, राष्ट्रध्वज. कांग्रेस का हाथ के चुनाव निशान वाला नहीं. भारत जोड़ो यात्रा में भी तिरंगा ही था.

ये सब बीजेपी के राष्ट्रवाद को काउंटर करने की एक मजबूत कोशिश भी है - और वोट चोरी वाली प्रेस कांफ्रेंस से पहले राहुल गांधी ने जो डिस्क्लेमर पेश किया था, ये उसी का एक्सटेंशन भी है, ऐसे समझा जा सकता है. राहुल गांधी और उनके सलाहकार समझ गए हैं कि उनके किसी भी बयान को, किसी भी एक्शन को, किसी भी मुहिम को उनके राजनीतिक विरोधी अगले ही पल राष्ट्रविरोधी, पाकिस्तान परस्त और तुष्टिकरण से जोड़ कर पेश कर सकते हैं.

देर से ही सही. देर आए, और दुरुस्त आने के लिए प्रयासरत राहुल गांधी धीरे धीरे समझने लगे हैं - कभी भी, कहीं भी 'सावधानी हटी, और दुर्घटना घटी'. लंबी यात्राओं का फायदा तो होता ही है. सड़कें याद हो जाती हैं. सड़कों के संदेश भी याद हो जाते हैं.

