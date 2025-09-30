scorecardresearch
 

प्रशांत किशोर ने फंडिंग सोर्स पर बयान देकर क्या अपना ही मामला उलझा लिया?

प्रशांत किशोर ने अपनी आय और जन सुराज पार्टी की फंडिंग का ब्योरा देकर लगता है, नई मुसीबत मोल ले ली है. पेशेवर फीस की बात अलग है, लेकिन जो कंपनी एक सलाह के लिए भारी भरकम रकम दे सकती है, सवालों के घेरे में तो वो भी आती है - और प्रशांत किशोर के लिए भी पल्ला झाड़ पाना आसान नहीं होगा.

प्रशांत किशोर ने फंडिंग के स्रोत पर बयान देकर कहीं मुसीबत तो नहीं मोल ली है? (Photo: PTI)
प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में वैसा ही तूफान ला दिया है, जैसा कभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने हलचल मचा दी थी. जन सुराज पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी का चुनाव कैंपेन भी संभाल चुके हैं. प्रशांत किशोर जिन्हें मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते रहे हैं, सूची में अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है. 

बिहार में प्रशांत किशोर की मुहिम में भी अरविंद केजरीवाल के शुरुआती कैंपेन की साफ झलक भी देखी जाती है. और धीरे धीरे प्रशांत किशोर खुद ऐसी धारणाओं को सही भी साबित करने लगे हैं. सीधे सीधे बोले तो नहीं हैं, लेकिन प्रशांत किशोर भी अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की ही तरह कट्टर ईमानदार होने के दावे कर रहे हैं. 

अरविंद केजरीवाल स्टाइल में ही प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के दो मंत्रियों सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर संगीन इल्जाम लगाया है. मानहानि के नोटिस के रूप में आरोपों के रुझान भी आने लगे हैं. आगे आगे क्या होता है, देखना अभी बाकी है. 

बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर आरोपों के प्रत्यारोप के रूप में प्रशांत किशोर को भी कठघरे में खड़ा किया जाने लगा है, और पलटवार में प्रशांत किशोर ने कुछ आंकड़ों के जरिए अपनी इमानदार और टैक्स अदा की हुई कमाई का कुछ ब्योरा भी दिया है. प्रशांत किशोर ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है जैसे मामला और भी उलझा दिया है.

जो कुछ प्रशांत किशोर ने बताया है

जन सुराज पार्टी की तरफ से पहले से ही सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ही प्रचारित किया जा रहा था कि प्रशांत किशोर पटना में बम फोड़ने वाले हैं. प्रेस कांफ्रेंस में फिर से सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर इल्जाम लगाने के साथ ही प्रशांत किशोर ने अपने ऊपर लग रहे फंडिंग के आरोप पर सफाई पेश की - और लगे हाथ अपनी कमाई, फीस और जन सुराज पार्टी को मिले दान के आंकड़े भी पेश किए.

प्रशांत किशोर ने बताया कि जन सुराज पार्टी को किसी और ने नहीं बल्कि खुद उन्होंने ही दान में बड़ी रकम दी है. और, वो भी अपने अकाउंट से. जो रकम पिछले तीन साल में उनको पेशेवराना फीस के रूप में मिली है, उसी से. प्रेस कांफ्रेंस में प्रशांत किशोर ने अपनी भारी भरकम फीस की भी जानकारी दी.

प्रशांत किशोर के मुताबिक, बीते तीन साल में उनके खाते में कुल 241 करोड़ रुपये आए. ये रकम उनकी पेशेवर फीस के रूप में मिली है. प्रशांत किशोर ने बताया है कि अपनी फीस की रकम से ही जन सुराज पार्टी को 98 करोड़ रुपये दान में दिया है. 

कहते हैं, 'मैं जो भी फीस लेता हूं, उसमें अपना खर्च काट कर जो बचता है, उसे पार्टी के नाम डोनेट कर देता हूं... मैंने अपने अकाउंट से जन सुराज को 98 करोड़ डोनेट किया है.' 

दो घंटे की सलाह, और 11 करोड़ रुपये फीस!

अपनी फीस के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि एक सलाह के लिए वो 11 करोड़ रुपये तक चार्ज कर चुके हैं. प्रशांत किशोर ने एक कंपनी का नाम भी लिया है, नवयुगा कंस्ट्रक्शन. बकौल प्रशांत किशोर इस कंपनी ने दो घंटे की सलाह के लिए उनको ये भारी भरकम फीस दी है.  

प्रशांत किशोर प्रेस कांफ्रेंस में जब ये जानकारी दे रहे थे, तो अचानक फिल्म जॉली एलएलबी के अरशद वारसी का डायलॉग गूंजने लगा, 'कौन हैं ये लोग? कहां से आते हैं?' आज कल ज्यादातर वायरल रील में ये डायलॉग लगातार सुनने को मिलता है.  

जब मैंने सोशल साइट X के एआई Grok से दुनिया में सबसे महंगी सलाह की फीस की जानकारी चाही, तो उसने 1000 से 1200 डॉलर प्रति घंटा बताया, जबकि प्रशांत किशोर दो घंटे के लिए 11 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं, जो 12 लाख डॉलर से भी ज्यादा हो रहा है.

किसी की पेशेवर फीस कुछ भी हो सकती है, जैसे किसी भी पेंटिंग या कलाकृति की कोई भी कीमत होती है. जो भी कलाकार तय कर दे, और जो भी कीमत कला का पारखी नीलामी में अदा कर दे - और इस हिसाब से प्रशांत किशोर भी फीस में अनलिमिटेड रकम लेने के हकदार हैं. 

अब सवाल प्रशांत किशोर की फीस नहीं है, बल्कि फीस देने वाली कंपनी ही सवालों के घेरे में आ गई है. जो कंपनी किसी प्रोडक्ट लॉन्च के लिए 11 करोड़ की रकम फीस में दे सकती है, वो अपने प्रोडक्ट के लिए कितना चार्ज करेगी? 

और, जिस कंपनी के पास एक सलाह के लिए 11 करोड़ रुपये उपलब्ध होते हैं, उसके पैसे का स्रोत क्या है? 

क्या ये वास्तव में टैक्स पेड रकम ही है? क्या ये ब्लैक मनी या हवाला से जुड़ा धन नहीं हो सकता है? प्रशांत किशोर ने अपनी फीस बताकर, कंपनी का नाम लेकर और सफाई देते देते पूरा मामला ही उलझा दिया है. 

प्रशांत किशोर यदि 'केजरीवाल' बन रहे हैं, तो उसके खतरे भी हैं

प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में शुचिता का झंडा बुलंद किए हुए हैं. वे वोटरों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत कर रहे हैं. एक लंबे बरसे तक गुंडा-राज और पिछड़ेपन में फंसे राज्‍य के लिए ये जरूरी भी है. यह बात भी सच है कि बदहाल बिहार में भ्रष्‍ट नेताओं का बोलबाला रहा है. लेकिन, इन नेताओं के बीच प्रशांत किशोर खुद को सादगी के साथ पेश तो करते हैं, लेकिन उन्‍हें मिलने वाली करोड़ों की फीस उन्‍हें 'आम' नहीं रहने देती. राजनीतिक फंड‍िंंग ऐसा शब्‍द है, जो सारी सादगी पर सवाल उठा देता है. केजरीवाल पर तो उन्‍हीं की टीम के लोगों ने सवाल उठा दिया था कि वे पंजाब में 'खालिस्‍तानियों' से पैसा ले रहे हैं. उन्‍हीं आरोपों के बीच जब उन पर दिल्‍ली में उनकी सरकार पर भ्रष्‍टाचार के आरोप लगे तो किसी को आश्‍चर्य नहीं हुआ. नेता हमेशा अपनी आय को सार्वजनिक होने से बचाते हैं. प्रशांत किशोर ने तो आगे बढ़कर यह उजागर किया है. इसमें गलत नैरेटिव बनने का रिस्‍क तो है ही.

---- समाप्त ----
