ओडिशा: जंगल में शौच के लिए गई महिला से गैंगरेप, दो नाबालिगों समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

ओडिशा के अंगुल जिले में जंगल में शौच के लिए गई महिला से गैंगरेप के मामले में दो नाबालिगों समेत तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. घटना 3 जुलाई की है, शिकायत 6 अगस्त को दर्ज हुई. पुलिस ने ट्रैक्टर, मोबाइल और साक्ष्य जब्त किए हैं. मामला 'रेड फ्लैग' केस मानते हुए 30 दिनों में चार्जशीट दाखिल होगी.

जंगल में शौच के लिए गई महिला से गैंगरेप (Photo: Representational Image)
ओडिशा पुलिस ने अंगुल जिले के एक जंगल में शौच के लिए गए एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में दो नाबालिगों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब पीड़िता अपने भतीजे के साथ मोटरसाइकिल से छेंडीपाड़ा से लौट रही थी.

रास्ते में, वह शौच के लिए सड़क किनारे जंगल में गई जब उसपर हमला हुआ. पुलिस ने बुधवार को एक प्रेस बयान में बताया कि उसी समय, तीन लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर आए और उसका रेप किया.

हालांकि यह घटना 3 जुलाई की है और पीड़िता ने मंगलवार को बगड़िया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के बयान में कहा गया है, 'आरोपियों को पकड़ने के लिए एसपी की सीधी निगरानी में तीन पुलिस टीमें गठित की गईं.' फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच की गई और बुधवार को दो नाबालिगों समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने ट्रैक्टर, आरोपियों के मोबाइल फोन, अपराध के समय उनके पहने हुए कपड़े और जैविक साक्ष्य ज़ब्त कर लिए हैं. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है और इस मामले को 'विशेष रिपोर्ट' और 'रेड फ्लैग' केस माना गया है और 30 दिनों के भीतर आरोप-पत्र दाखिल कर दिया जाएगा. अंगुल पुलिस ने कहा कि वे अदालत से मामले की सुनवाई तेज करने का अनुरोध करेंगे ताकि दोषियों को जल्द और कड़ी सजा मिल सके.

