ओडिशा: नाबालिग स्कूल छात्रा से गैंगरेप के आरोप में पांच गिरफ्तार, सगी बुआ निकली मुख्य आरोपी

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में 15 वर्षीय स्कूल छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बुधवार को चार और लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब कुल पांच लोग पुलिस हिरासत में हैं.

पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी छात्रा की सगी बुआ है, जिसकी पहचान हैप्पी मलिक के रूप में हुई है. वह 29 साल की है और उसने छात्रा को मंदिर ले जाने के बहाने घर से बुलाया था. यह घटना 9 अगस्त, रक्षाबंधन के दिन हुई, जब आरोपी बुआ छात्रा को पास के गांव के मंदिर ले जाने की बात कहकर घर से लेकर गई.

नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में 5 गिरफ्तार

एफआईआर के अनुसार, मंदिर जाने के बजाय छात्रा को सुनसान जगह ले जाया गया, जहां चार अन्य लोग पहले से मौजूद थे. सभी ने मिलकर छात्रा के साथ गैंगरेप किया. पुलिस के मुताबिक, घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया गया.

पुलिस ने बताया कि यह अपराध पूरी तरह से पूर्वनियोजित लग रहा है और मुख्य आरोपी बुआ ही है. घटना के बाद पीड़िता को धमकी दी गई कि अगर उसने परिवार को बताया तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे.

अपराध पूर्वनियोजित तरीके से किया गया

मंगलवार को गिरफ्तार हुई मुख्य आरोपी को अदालत ने पहले ही जेल भेज दिया है, जबकि चार अन्य को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा. पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दर्ज किया गया है. मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पोक्सो कानून के तहत दर्ज किया गया है.

