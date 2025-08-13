scorecardresearch
 

Feedback

ओडिशा: नाबालिग स्कूल छात्रा से गैंगरेप के आरोप में पांच गिरफ्तार, सगी बुआ निकली मुख्य आरोपी

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में 15 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी छात्रा की बुआ है, जिसने उसे मंदिर ले जाने के बहाने सुनसान जगह पर ले जाकर चार अन्य के साथ मिलकर अपराध को अंजाम दिया. पुलिस ने मामला POCSO और BNS के तहत दर्ज किया है.

Advertisement
X
ओडिशा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप (Photo: Representational)
ओडिशा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप (Photo: Representational)

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में 15 वर्षीय स्कूल छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बुधवार को चार और लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब कुल पांच लोग पुलिस हिरासत में हैं.

पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी छात्रा की सगी बुआ है, जिसकी पहचान हैप्पी मलिक के रूप में हुई है. वह 29 साल की है और उसने छात्रा को मंदिर ले जाने के बहाने घर से बुलाया था. यह घटना 9 अगस्त, रक्षाबंधन के दिन हुई, जब आरोपी बुआ छात्रा को पास के गांव के मंदिर ले जाने की बात कहकर घर से लेकर गई.

नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में 5 गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

ओडिशा में 15 वर्षीय लड़की से गैंगरेप. (Photo: Representational )
ओडिशा में 15 वर्षीय लड़की से गैंगरेप, रिश्तेदार गिरफ्तार, 4 अन्य हिरासत में 
Rape in Baghpat mosque (Photo: Representational)
झारखंड में महिला से गैंगरेप, छोटी बहन के सामने हुई दरिंदगी, दो आरोपी गिरफ्तार 
gangrape symbolic image
12वीं की छात्रा को किडनैप कर गैंगरेप, बेहोश कर 8 दिन बंधक बनाकर की दरिंदगी 
Rape in Baghpat mosque (Photo: Representational)
कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप... आरोपियों में 15 साल का युवक भी शामिल, दो गिरफ्तार-एक फरार 
दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है. (Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
बांदा में 11वीं की छात्रा से जंगल में गैंगरेप, कोडिंग नंबर से चंद घंटों में पकड़े गए आरोपी 

एफआईआर के अनुसार, मंदिर जाने के बजाय छात्रा को सुनसान जगह ले जाया गया, जहां चार अन्य लोग पहले से मौजूद थे. सभी ने मिलकर छात्रा के साथ गैंगरेप किया. पुलिस के मुताबिक, घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया गया.

पुलिस ने बताया कि यह अपराध पूरी तरह से पूर्वनियोजित लग रहा है और मुख्य आरोपी बुआ ही है. घटना के बाद पीड़िता को धमकी दी गई कि अगर उसने परिवार को बताया तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे.

Advertisement

अपराध पूर्वनियोजित तरीके से किया गया

मंगलवार को गिरफ्तार हुई मुख्य आरोपी को अदालत ने पहले ही जेल भेज दिया है, जबकि चार अन्य को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा. पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दर्ज किया गया है. मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पोक्सो कानून के तहत दर्ज किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement