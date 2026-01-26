scorecardresearch
 
ओडिशा में पंचायत चुनाव कब? बीजेपी के दावे पर बीजेडी भड़की, SEC को देना पड़ा जवाब

ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने इशारा किया था कि राज्य में पंचायत चुनाव छह महीने पहले कराए जा सकते हैं. बीजेपी नेता के इस दावे पर ओडिशा में सियासी पारा गरम हो गया था.

ओडिशा में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल (File Photo: ITG)
ओडिशा में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज है. चुनाव कब होंगे, इसको लेकर कई तरह के सवाल तैर रहे हैं. अब राज्य चुनाव आयोग ने इसको लेकर तस्वीर साफ कर दी है.

ओडिशा के राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) मधुसूदन पाधी ने रविवार को कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे. मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं (PRI) का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि राज्य में पिछली ग्रामीण चुनाव प्रक्रिया 16 फरवरी 2022 से पांच चरणों में हुई थी. अगला पंचायत चुनाव 2027 में प्रस्तावित है. चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिनमें मतदान केंद्रों की पहचान और मतपेटियों की उपलब्धता शामिल है. 

पिछले 10–12 दिनों में पाधी ने जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की. मतदान केंद्रों, मतपेटियों और अन्य आवश्यक सामग्रियों से जुड़े कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. हम इसकी नियमित निगरानी करेंगे.

इससे पहले ओडिशा भाजपा चीफ मनमोहन सामल ने इशारा किया था कि राज्य में पंचायत चुनाव छह महीने पहले कराए जा सकते हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा था कि आगामी पंचायत चुनाव तय समय से पहले, संभवतः जनगणना से दो-तीन महीने पहले हो सकते हैं.

ओडिशा में कुल 853 जिला परिषद सीटें, 91,916 वार्ड और 6,794 पंचायतें हैं, जिन पर चुनाव होने हैं.

इस बीच, विपक्षी दल बीजेडी (BJD) ने पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. बीजेडी विधायक अरुण साहू ने कहा, बीजेपी ने संवैधानिक विषय की घोषणा अपने पार्टी कार्यालय में की है. यह किस तरह की मानसिकता है?

(PTI इनपुट्स)

---- समाप्त ----
