ओडिशा: एम्बुलेंस ड्राइवर शराब पीकर रास्ते में सो गया, खतरे में पड़ी गर्भवती महिला की जान

ओडिशा के गजपति जिले में गुरुवार देर रात 108 एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया. कनिकिपदार गांव की निवासी नंदिनी रायट को देर रात प्रसव पीड़ा हुई. परिवार उन्हें तुरंत चंद्रगिरि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया. जांच में डॉक्टर ने गर्भस्थ शिशु की स्थिति ठीक नहीं पाई और उन्हें एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज, बेरहामपुर रेफर कर दिया.

रात में एम्बुलेंस से रवाना होने के बाद चालक का व्यवहार बदल गया. परिवार का आरोप है कि वह भारी मात्रा में शराब पिए हुए था और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. कुछ दूरी तय करने के बाद, अनुकुटा गांव के पास उसने एम्बुलेंस सड़क किनारे रोक दी और अंदर सो गया. परिवार के बार-बार जगाने की कोशिश के बावजूद वह नहीं उठा.

शराब के नशे में चलाई एम्बुलेंस

महिला की गंभीर स्थिति देखकर परिवार घबरा गया. मजबूरी में उन्होंने रात में ही एक निजी वाहन किराए पर लिया और बेरहामपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे. वहां सर्जरी कर बच्चे का जन्म कराया गया.

पीड़ित ने दर्ज कराई थाने में शिकायत

महिला के पति विजय रायट ने बताया कि देर रात हुई इस घटना में उनकी पत्नी और बच्चे की जान खतरे में थी. इस मामले में सीडीएमओ गजपति जिले ने कहा कि चालक को सेवा से हटा दिया गया है और उसके खिलाफ पारलाखेमुंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. नई नियुक्ति के साथ सेवा फिर शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----