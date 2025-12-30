ओडिशा: सास के मकान से निकली 75 लाख की नकदी, अतिरिक्त तहसीलदार पर विजिलेंस का शिकंजा

ओडिशा में सतर्कता विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. विभाग ने कटक जिले के बारंगा क्षेत्र में तैनात अतिरिक्त तहसीलदार जितेंद्र कुमार पांडा से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करीब 75 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. यह कार्रवाई राज्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा की जा रही है और मामले की जांच अभी जारी है.

सतर्कता विभाग के सूत्रों के अनुसार, यह नकदी भुवनेश्वर के बडगड़ा इलाके की ब्रिट कॉलोनी में स्थित एक बंद मकान से बरामद की गई है. यह मकान अतिरिक्त तहसीलदार जितेंद्र कुमार पांडा की सास के नाम पर पंजीकृत बताया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि नकदी को इसी मकान में छिपाकर रखा गया था. फिलहाल बरामद रकम की गिनती की प्रक्रिया चल रही है.

आय से अधिक संपत्ति का मामला

सूत्रों ने बताया कि पांडा की सास गंभीर रूप से बीमार हैं और बिस्तर पर ही रहती हैं. वह इसी मकान में अतिरिक्त तहसीलदार के साथ रहती हैं. आशंका जताई जा रही है कि इसी स्थिति का फायदा उठाकर नकदी को सुरक्षित रूप से इस घर में रखा गया. इस पहलू को भी जांच में शामिल किया गया है.

इससे पहले की गई छापेमारी के दौरान सतर्कता अधिकारियों को जितेंद्र कुमार पांडा से जुड़ी कई संपत्तियों का पता चला था. इनमें भुवनेश्वर और खुर्दा जिलों में स्थित कई बहुमंजिला इमारतें, एक फ्लैट, कीमती प्लॉट, सोना, नकद राशि और चार पहिया व दो पहिया वाहन शामिल बताए गए हैं.

सतर्कता विभाग दस्तावेजों की जांच में जुटा

ताजा बरामदगी के बाद मामला और गंभीर हो गया है. करीब 75 लाख रुपये की नकदी मिलने से जांच को नई दिशा मिली है. अधिकारी अब पांडा की आय के स्रोतों, निवेशों और वित्तीय लेनदेन की विस्तार से जांच कर रहे हैं. सतर्कता विभाग के अनुसार, बरामद नकदी को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल छापेमारी और दस्तावेजों की जांच का काम जारी है.

