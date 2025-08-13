ओडिशा में 15 वर्षीय लड़की से गैंगरेप, रिश्तेदार गिरफ्तार, 4 अन्य हिरासत में

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के एक गांव में 15 वर्षीय एक लड़की के साथ उसके एक करीबी रिश्तेदार समेत पांच लोगों ने गैंगरेप किया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल मामले में पुलिस ने 10वीं कक्षा की छात्रा की बुआ के 29 वर्षीय पति को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि स्थानीय अदालत द्वारा उसकी ज़मानत याचिका खारिज करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. साथ ही, चार अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर बलात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का भी आरोप है.

मामले में लड़की ने सोमवार को राजनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि उसने आरोप लगाया है कि रिश्तेदार 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर उनके घर आया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया. जहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया.

एफआईआर के अनुसार नाबालिग के रिश्तेदार ने उससे कहा था कि वे पास के एक गांव में एक मंदिर जाएंगे. हालांकि मंदिर न जाकर वे उसे एक ऐसी जगह ले गए जहां चार अन्य लोग इंतज़ार कर रहे थे. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "ऐसा लग रहा था कि अपराध पहले से योजनाबद्ध था और लड़की का रिश्तेदार ही मुख्य आरोपी था."

कृत्य को अंजाम देने के बाद आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में अपने परिवार को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. इधर इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया. स्थानीय विधायक ध्रुब चरण साहू के नेतृत्व में बीजद का एक प्रतिनिधिमंडल बलात्कार पीड़िता के घर भी गया.



