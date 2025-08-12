scorecardresearch
 

ओडिशा पुलिस को बड़ी सफलता... हत्या का आरोपी 24 साल बाद चेन्नई से गिरफ्तार

ओडिशा पुलिस ने हत्या के मामले में 24 वर्षों से फरार एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी ओडिशा पुलिस द्वारा सभी भगोड़ों को पकड़ने के लिए शुरू किए गए 'ऑपरेशन गरुड़' के तहत की गई.

हत्या का आरोपी 24 साल बाद गिरफ्तार. (Photo: Representational )
ओडिशा पुलिस ने एक 52 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार व्यक्ति 24 वर्षों से फरार था और हत्या का आरोपी है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सोमवार को चेन्नई से उदय प्रधान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. यह गिरफ्तारी ओडिशा पुलिस द्वारा सभी भगोड़ों को पकड़ने के लिए शुरू किए गए 'ऑपरेशन गरुड़' के तहत की गई.

प्रधान ने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर 6 जुलाई, 2001 को गंजम जिले के वर्तमान चामखंडी थाना क्षेत्र के केरंदीटोला गांव में कैबल्या प्रधान नामक एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने हत्या के दिन ही उदय प्रधान के एक भाई मुशा प्रधान को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उदय और उसका बड़ा भाई पंचम गांव से फरार हो गए थे.

गंजम के पुलिस अधीक्षक शुभेंदु पात्रा ने कहा कि पुलिस ने उदय प्रधान को गिरफ्तार करने के कई प्रयास किए थे. लेकिन वह बच निकला. हालांकि, विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद एक पुलिस दल चेन्नई पहुंचा और उसे धर दबोचा. चामखंडी पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक सब्यसाची मल्ला ने बताया कि आरोपी चेन्नई में एक निर्माण कंपनी में गणेश नाम से काम करता था.

हत्या के बाद दोनों भाई उदय और पंचम शुरुआत में बेंगलुरु भाग गए थे, लेकिन पंचम से विवाद के बाद उदय चेन्नई आ गया था. मल्ला ने बताया कि उसके परिवार के अन्य सदस्य गांव में ही रहे. उन्होंने बताया कि उसका बड़ा भाई अभी भी फरार है और उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.
 

