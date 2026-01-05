उज्जैन: महाकाल मंदिर के पास चला बुलडोजर, 3 मंजिला अवैध होटल जमींदोज

MP News: उज्जैन में महाकाल मंदिर के समीप तोपखाना इलाके में किए जा रहे अवैध निर्माण पर सोमवार को फिर कार्रवाई की गई. निगम की रिमूवल टीम ने जेसीबी की मदद से तीन मंजिला निर्माण को ढहा दिया. निगम अधिकारी का कहना था कि यह निर्माण भूमि विकास निगम के नियमों के खिलाफ किया गया था.

दरअसल, मकान नंबर-97/7 ए (नूरजहां पति गुलाम मोहम्मद) के नाम से रजिस्टर्ड है. जहां बगैर अनुमति के G+3 यानी तीन मंजिला बिल्डिंग खड़ी की जा रही थी. बताया जाता है कि यह भवन होटल के लिए बनाया जा रहा था.

निगम ने संबंधित पक्ष को अनुमति बगैर निर्माण न करने के लिए नोटिस भी जारी किया था. जिस पर संबंधित पक्ष न्यायालय चला गया और अपने अवैध निर्माण कार्य को जारी रखा.

लेकिन जब कोर्ट ने स्थगन आदेश नहीं दिया तो नगर निगम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया. देखें Video:-

भवन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया, "इन्हें बार-बार सूचित किया गया था कि बिना अनुमति निर्माण न करें. ये जवाब देने के बजाय कोर्ट चले गए, लेकिन वहां से कोई स्टे नहीं मिला. नियमों की अवहेलना और अवैध निर्माण जारी रखने के कारण आज फाइनल नोटिस के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई."

