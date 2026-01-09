कुएं में मिला बाघ का शव... बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दो दिन में दूसरी मौत से हड़कंप

मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से चिंताजनक खबर सामने आई है. रिजर्व क्षेत्र के भीतर एक पुराने कुएं से एक वयस्क बाघ का शव बरामद किया गया है. यह घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि बीते दो दिनों के भीतर यह दूसरी घटना है, जिसमें टाइगर की मौत हुई है. इससे वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों में चिंता बढ़ गई है.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार शाम धमोखर रेंज के अंतर्गत रायपुर के कुदरी टोला गांव के पास स्थित एक पुराने कुएं से तेज दुर्गंध आने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर पार्क प्रबंधन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जांच की गई तो कुएं के भीतर एक वयस्क बाघ का शव पाया गया. लोगों का कहना है कि दुर्गंध से अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाघ की मौत करीब पांच से छह दिन पहले हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रिजर्व में बाघ की मौत, शिकार का नहीं मिला कोई संकेत, टेरिटोरियल फाइट का शक

धमोखर रेंज के रेंजर ध्रुव सिंह ने कहा कि जहां बाघ का शव मिला, वह स्थान नजदीकी वन चौकी से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर है. मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के इलाके में डॉग स्क्वॉड की मदद से सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, ताकि किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि या शिकार की आशंका को खंगाला जा सके.

Advertisement

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि बाघ के शव को कुएं से बाहर निकाला गया. फिलहाल बाघ की उम्र और मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम और पशु चिकित्सकों की जांच के बाद ही चल सकेगा.

इससे एक दिन पहले रिजर्व के कथली बीट क्षेत्र में एक मादा शावक का शव भी मिला था, जिसकी मौत किसी जंगली जानवर से संघर्ष के बाद होने की आशंका जताई गई थी. लगातार दो दिनों में दो बाघों की मौत ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वन विभाग का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----