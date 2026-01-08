scorecardresearch
 
MP: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के शावक की मौत, फॉरेस्ट अफसर बोले- आपसी संघर्ष में गई जान

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक दुखद खबर सामने आई है. वन विभाग ने कठली बीट के जंगलों में एक मादा बाघ के शावक का शव बरामद किया है. प्रारंभिक जांच में इस मौत के पीछे किसी अन्य जंगली जानवर के साथ आपसी संघर्ष की आशंका जताई जा रही है.

मृतक बाघा का पोस्टमार्टम के बाद कर दिया गया अंतिम संस्कार. (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (BTR) के कठली बीट में एक मादा बाघ के शावक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है. शावक की उम्र लगभग 7 से 8 महीने थी. शुरुआती तौर पर यह मामला किसी बड़े वन्यजीव के साथ हुई लड़ाई का लग रहा है.

बांधवगढ़ फील्ड डायरेक्टर अनुपम सहाय ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि बुधवार को एक पेट्रोलिंग टीम को कठली बीट के कंपार्टमेंट RF-331 में 7-8 महीने के बाघ के बच्चे का शव मिला.

सहाय ने कहा, "शुरुआती जांच से पता चलता है कि उसकी मौत किसी दूसरे जंगली जानवर से लड़ाई में हुई है. सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी गई और गाइडलाइंस के अनुसार सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया. शव का पंचनामा तैयार किया गया और घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया. घटनास्थल का निरीक्षण डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से किया गया. कोई भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं मिली."

उन्होंने आगे बताया कि एक वन्यजीव पशु चिकित्सक की मौजूदगी में विस्तृत पोस्टमार्टम किया गया और सैंपल एक अधिकृत लैब में भेजे गए हैं, जिसके बाद प्रोटोकॉल के अनुसार बाघ के बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया.

