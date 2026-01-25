MP के सिंगरौली में बड़ा हादसा, मिट्टी की खदान धंसने से 3 तीन मजदूरों की मौत, 2 घायल

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां मिट्टी की खदान धंसने से मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को इलाज के लिए देवसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. यह हादसा जियावन थाना क्षेत्र की कुदवार चौकी अंतर्गत इलाके में हुआ. पुलिस के मुताबिक ये मजदूर सफेद मिट्टी, जिसे स्थानीय भाषा में ‘छूही’ कहा जाता है, निकालने के लिए खदान में उतरे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, खदान की दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया गया और दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया. हालांकि, तीन मजदूरों को बचाया नहीं जा सका.

दो घायल मजदूरों को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार, दोनों की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है. प्रशासन की ओर से घायलों को हर संभव चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. खदान में जिनके साथ ये हादसा हुआ, वे लोग परसोहर और हर्हा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में खदान में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की आशंका जताई जा रही है. यह भी जांच की जा रही है कि खदान वैध थी या अवैध रूप से संचालित की जा रही थी.

घटना के बाद खदान मालिक और ठेकेदार की भूमिका की जांच शुरू कर दी गई है. जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. साथ ही, हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.

