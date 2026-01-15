scorecardresearch
 
सीधी में काल बनी बस... रीवा मार्ग पर बाइक को रौंदा, तीन युवकों की दर्दनाक मौत

Sidhi Rewa Road Accident: सीधी-रीवा मार्ग पर नकटा नाला के पास कृष्णा ट्रेवल्स की बस और बाइक की भिड़ंत में तीन युवकों की मौत हो गई. मृतकों में जमोड़ी के पनवार सेगरान निवासी दीपक और आशीष कोल शामिल हैं. पुलिस ने बस जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

सीधी-रीवा मार्ग पर भीषण हादसा.(Photo:ITG)
सीधी-रीवा मार्ग पर भीषण हादसा.(Photo:ITG)

MP News: सीधी जिले के नकटा नाला के पास एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. सीधी से रीवा जा रही कृष्णा बस और रीवा की ओर से सीधी आ रही एक बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो की मौके पर ही जान चली गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और सवार सड़क पर दूर जा गिरे. घटना की सूचना आसपास मौजूद राहगीरों ने तत्काल डायल 112 पर दी, जिसके बाद करीब 10 मिनट के भीतर पुलिस सहायता दल मौके पर पहुंचा. दो की घटनास्थल पर मौत हो गई. घायल अवस्था में एक युवक को तत्काल जिला अस्पताल सीधी ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते डॉक्टर उसे बचा नहीं सके.

हादसे में शामिल बस कृष्णा ट्रेवल्स (MP-17 P-1250) की बताई जा रही है. बस सीधी से रीवा की ओर जा रही थी. पुलिस ने एहतियातन बस को जब्त कर पुलिस निगरानी में सुरक्षित खड़ा करा दिया है.

वहीं, बाइक सवारों की पुलिस ने मृतकों की पहचान दीपक कोल और आशीष कोल निवासी पनवार सेगरान थाना जमोड़ी जिला सीधी के रूप में हुई है. वहीं, एक मृतक अभी पहचान नहीं हो पाई है.

