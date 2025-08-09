scorecardresearch
 

Feedback

मोलभाव के बीच भटका दुकानदार का ध्यान, महिला ने पार कर दी डेढ़ लाख की ज्वेलरी, CCTV में कैद हुई घटना

आगर मालवा में चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक ज्वेलरी शॉप पर जेवरात खरीदने आई महिलाओं ने बड़ी चालाकी से सोने की डिब्बी चोरी कर ली. यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. चोरी हुए सोने की कीमत करीब 1.5 लाख रुपये बताई जा रही है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
महिला ने ज्वेलरी शॉप में की चोरी. (Photo: Screengrab)
महिला ने ज्वेलरी शॉप में की चोरी. (Photo: Screengrab)

MP News: आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में रक्षाबंधन की चहल-पहल के बीच चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित श्रीनाथ ज्वेलर्स पर कुछ महिलाओं ने चोरी की घटना को अंजाम दिया. यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला आगर मालवा के नलखेड़ा क्षेत्र का है. यहां शहर के मुख्य मार्ग पर श्रीनाथ ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी शॉप है. यहां शुक्रवार की दोपहर कुछ महिलाएं आभूषण खरीदने के बहाने आईं थीं. महिलाओं ने बड़ी चालाकी से दुकान से 1.5 लाख रुपये कीमत की सोने की डिब्बी चोरी कर ली. यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

1 ग्राम के सोने के झुमके चुरा लिए. (Photo: Ashish Srivastav/ITG)
लखनऊ में ज्वेलरी शॉप से महिला ने उड़ाए सोने के झुमके, CCTV में कैद हुई वारदात 
घटना CCTV में कैद.
ज्वेलरी शॉप से 15 लाख की लूट, हथियारबंद बदमाशों की वारदात CCTV में कैद 
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Aajtak)
नोएडा की ज्वेलरी शॉप से चुराया करोड़ों का सोना, फिर ठगों के जाल में खुद फंस गया चोर 
हरिद्वार में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से करोड़ों की लूट
पिस्तौल दिखाई, मिर्च स्प्रे उड़ाया... ज्वेलरी शॉप से दिनदहाड़े करोड़ों की लूट 
वन स्टॉप सेंटर के प्रभारी पर शोषण का आरोप. (Photo: Pramod Carpenter/ITG)
महिला सुरक्षा की आड़ में दरिंदगी! आगर-मालवा के वन स्टॉप सेंटर प्रभारी पर बंधक बनाकर शोषण के आरोप 

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि महिलाएं पहले दुकानदार को बातों में उलझाती हैं. इस बीच उनमें से एक महिला ने शोकेस का ड्रॉअर चुपके से खोला और उसमें रखी सोने की डिब्बी निकालकर छिपा ली. इसके बाद महिला फिर दुकानदार से किसी जेवरात की खरीद को लेकर बात करना शुरू कर देती है. उस समय दुकानदार को जरा भी भनक नहीं लग पाती कि महिला ने जेवरात की डिब्बी चोरी की है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मास्क, हेलमेट, हथियार और VVIP मूवमेंट...VIDEO में देखें रिलायंस ज्वेलरी शॉप से कैसे 20 करोड़ का सोना ले गए डकैत

श्रीनाथ ज्वेलर्स के मालिक ने बताया कि सोने की डिब्बी में महंगे आभूषण रखे थे, जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपये है. उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी और जांच की मांग की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement