मास्टर जी बोले- '15 अगस्त को मनाते हैं Republic Day', होश उड़ा देगी इनकी अंग्रेजी

मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो किसी को भी हैरान कर दे. यहां सिवनी जिले में प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स को ये नहीं पता कि हिंदी में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं. इतना ही नहीं कुछ टीचर ऐसे भी सामने आए जिन्हें ये नहीं पता कि GK क्या होता है. इससे भी हैरानी वाली बात ये है कि कुछ टीचर राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते. प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की स्पेलिंग नहीं आती. वहीं, मास्टर जी ये नहीं बता पाए कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया और रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है.

सिवनी के 4 ब्लॉक के अलग-अलग प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यपक और शिक्षकों को प्राइमरी के ही बेसिक सवालों के जवाब नहीं मालूम. डूंडायेर प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यपक धर्मदास सोनी से जब पूछा गया कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, व्यंजन के बारे पता है. इसके बाद जय जवान जय किसान नारा किसने दिया सवाल पर कहा कि कुछ ध्यान आ नहीं आ रहा है.

​

इसी स्कूल के दूसरे शिक्षक संजीव कुमार मेश्राम ने Twelve की स्पेलिंग Tewele, Two की स्पेलिंग Tow और Government की स्पेलिंग Gorvemeant बताई.

​

इसके बाद नवीन प्राथमिक स्कूल पलठवाडा के शिक्षक द्वारका प्रसाद अहीरवार को स्वर व्यंजन की जानकारी नहीं. इतना ही नहीं First, Second और Third की स्पेलिंग भी नहीं पता. उन्हें ये भी नहीं मालूम कि Republic Day कब मनाते हैं.

​

प्राथमिक स्कूल लिमतरा के शिक्षक रवींद्र गोल्हानी भी स्वर और व्यंजन नहीं बता पाए. हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है का जवाब उन्होंने शेर दिया. उन्हें Yesterday Today और Tomorrow की जानकारी नहीं. उन्होंने Primary की स्पेलिंग बताई Priemary बताई और जय जवान जय किसान नारा किसने दिया का जवाब दिया- पंडित जवाहर लाल नेहरू. इसके साथ ही उन्होंने Education की स्पेलिंग Educiton बताई.

​

प्राथमिक स्कूल खुरसीपार के शिक्षक राजाराम डेहरिया ने बताया कि Republic Day राष्ट्रीय त्यौहार होता है और इसे 15 अगस्त को मनाया जाता है. उन्होंने Government की स्पेलिंग Governt बताई. इसके साथ ही प्राथमिक स्कूल बादलपार के प्रधानाध्यपक गोपीचंद सनोडिया ने बताया कि हिंदी में 52 व्यंजन होते हैं, अंग्रेजी में 26 स्वर होते हैं. बताया कि जवान जय किसान नारा चंद्रशेखर ने दिया. सनोडिया ने Primary की स्पेलिंग Primirry, Teacher की स्पेलिंग Teceter, Two की स्पेलिंग To बताई.

इसी स्कूल की शिक्षका पूनम सिंह चौहान ने Primary की स्पेलिंग Parymary, Teacher की स्पेलिंग Techear बताई. ये हाल किसी एक स्कूल के टीचर का नहीं था. सीएम राइज स्कूल साजपानी की प्रीति श्रीवास्तव, बाबूटोला प्राथमिक स्कूल की प्रिंसिपल माया वर्मा, प्राथमिक स्कूल चुरका की शशिप्रभा पांडे, प्राथमिक स्कूल मोहगांव की लक्ष्मी मरावी, प्राथमिक स्कूल पिपरिया नाई की रुक्मणी यादव, प्राथमिक स्कूल जनावरखेड़ा के संदीप राव सावंत, प्राथमिक स्कूल खैररांजी की राखी उईके, प्राथमिक स्कूल पिंडरई की आशा कश्यप ने भी अपने अजीबोगरीब ज्ञान का परिचय दिया. इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया के लिए कलेक्टर से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन पता चला कि वो छुट्टी पर हैं.