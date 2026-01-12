scorecardresearch
 
MP के श्योपुर में रेत माफिया का दुस्साहस... पहले डंपर पलटाया, फिर उसे छुड़ाने के लिए किया पथराव

MP के श्योपुर जिले में रेत माफिया और चंबल घड़ियाल अभयारण्य की टीम के बीच हिंसक टकराव का मामला सामने आया है. माफियाओं ने न केवल वन विभाग की टीम पर हमला किया, बल्कि जब्त किया गया डंपर भी छुड़ा ले गए.

रेत माफिया ने तोड़े वन विभाग की गाड़ी के कांच.(Photo:Screengrab)
मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में रेत माफिया का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है. अल-सुबह अवैध रेत से भरे डंपर को पकड़ने गई चंबल घड़ियाल अभयारण्य टीम पर पथराव करते हुए खदेड़ दिया और रेत माफिया डंपर छुड़ा ले गए.

खास बात यह रही कि जब गश्त के दौरान टीम ने डंपर पकड़ लिया और उसे थाने ले जा रहे थे, तभी चालक ने डंपर पलटा दिया और फिर उसके अन्य साथी आ गए, जिन्होंने अमले पर पथराव कर भगा दिया. मामले में सबलगढ़ रेंज ऑफिसर की रिपोर्ट पर 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है.

ऑफिसर दीपक शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि बीती 11 जनवरी को सुबह साढ़े 5 बजे के आसपास राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के स्टाफ की ओर गश्ती करते समय श्यामपुर के पास एक डंपर प्रतिबंधित इलाके चंबल रेत से भरा हुआ दिखाई दिया. उसे रोककर पूछताछ की गई तो उसने बताया डंपर महावीर जाट निवासी श्योपुर का है.

अमले ने डंपर को जब्त कर प्रकरण बनाया. इसके बाद डंपर को वीरपुर थाने लाया जा रहा था. तभी ड्रायवर हेमेन्द्र रावत जो डंपर चला रहा था मौके से भाग गया, तभी कुछ और लोग आए और पथराव कर हमारी गाड़ी के तोड़ दिए गए. जिससे स्टाफ को मौके से भागना पड़ा. बाद में आकर देखने पर डंपर मौके पर नहीं मिला.

वीरपुर थाना पुलिस ने रेंज ऑफिसर दीपक शर्मा की रिपोर्ट पर आरोपी हेमेंद्र रावत, रविंद्र रावत, छोटे रावत, हरिकेश रावत, धारा सिंह रावत सभी निवासीगण बरौठा थाना इलाके टैटरा जिला मुरैना के खिलाफ तमाम धाराओं में FIR दर्ज कर ली है.

वीरपुर थाना प्रभारी महाराज सिंह बघेल का कहना है कि रेंजर दीपक शर्मा की रिपोर्ट पर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है .

