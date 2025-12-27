scorecardresearch
 
सीहोर में शिक्षा शर्मसार! होमवर्क नहीं किया तो बच्चों के उतरवाए कपड़े; प्रिंसिपल बर्खास्त, ₹1 लाख जुर्माना

MP Sehore News: शिक्षा विभाग के अनुसार, वायरल फोटो करीब 2-3 महीने पुरानी है, लेकिन इसकी पुष्टि होते ही स्कूल की प्रिंसिपल, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के निर्देश दिए गए हैं.

सीहोर के प्राइवेट स्कूल में बच्चों को किया अर्धनग्न.(Photo:ITG)
MP के सीहोर में शिक्षा को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक स्कूल में होमवर्क नहीं करने पर छात्रों को अर्धनग्न कर प्रताड़ित किया गया, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और हिंदू संगठन ने स्कूल पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, स्कूल पर एक लाख का जुर्माना लगाया है.

घटना जाता खेड़ा के एक प्राइवेट स्कूल की है, जहां अनुशासन के नाम पर बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया. सोशल मीडिया पर बच्चों को अर्धनग्न हालत में खड़ा करने की फोटो वायरल हुई, जिसने सबको झकझोर दिया.

फोटो सामने आते ही विश्व हिंदू परिषद (VHP), बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता स्कूल पहुँच गए। कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में जमकर नारेबाजी की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग का अमला भी मौके पर पहुंचा. स्कूली बच्चों से बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी ली. इसके बाद कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को हटाया गया है. स्कूल पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर ने मीडिया को बताया कि मामले की जानकारी ली है. बच्चों से बातचीत की. होमवर्क नहीं करने पर प्रताड़ित का मामला सामने आया है. वायरल फोटो दो-तीन महीने पुराना है. इस मामले में कार्रवाई की गई है. स्कूल की प्रिंसिपल, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को हटाया है. साथ ही स्कूल पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

मामले में सीएसपी डॉक्टर अभिनंदना शर्मा ने मीडिया को बताया कि स्कूल में प्रदर्शन की जानकारी मिली थी. जांच की जा रही है. जो भी तथ्य आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

