scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'महाकाल के दरबार में कोई VIP नहीं,' सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन व्यवस्था के खिलाफ याचिका खारिज की, मंदिर प्रबंधन में हस्तक्षेप से इनकार

Ujjain Mahakal Temple: सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन महाकाल मंदिर में VIP दर्शन और गर्भगृह में प्रवेश की व्यवस्था को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि मंदिरों का प्रबंधन संभालना अदालतों का काम नहीं है.

Advertisement
X
उज्जैन महाकाल मंदिर प्रबंधन में हस्तक्षेप से SC का इनकार. (Photo: ITG)
उज्जैन महाकाल मंदिर प्रबंधन में हस्तक्षेप से SC का इनकार. (Photo: ITG)

MP News: उज्जैन के सुप्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में VIP प्रवेश और दर्शन व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है. कोर्ट ने न सिर्फ इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया, बल्कि मंदिर प्रबंधन में न्यायपालिका के हस्तक्षेप की सीमाओं को भी रेखांकित किया.

उज्जैन महाकाल मंदिर में वीआईपी प्रवेश व्यवस्था को चुनौती देने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि महाकाल के समक्ष कोई भी वीआईपी नहीं है.

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि हमने इस बाबत आरटीआई अर्जी भी दायर की है. उसके जवाब में कहा गया है कि वीआईपी प्रवेश की व्यवस्था की जा रही है. सीजेआई ने कहा कि ये याचिकाएं दायर करने वाले लोग श्रद्धालु नहीं हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi-Mumbai Expressway Accident.
महाकाल दर्शन कर लौट रहे थे 5 लोग, एक्सप्रेसवे पर हादसे में 4 की मौत
कोर्ट से नहीं मिला स्टे, निगम ने गिराया अवैध भवन.(Photo:Screengrab)
महाकाल मंदिर के पास चला बुलडोजर, 3 मंजिला अवैध होटल जमींदोज
Indian cricket players Virat Kohli and Jaddu Yadav seek blessings of Baba Mahakal
बाबा महाकाल की शरण में विराट कोहली
What happened with the long mike temperature
महाकाल की आरती में शामिल हुए गौतम गंभीर
'हनुमान जी हमारे वंशज और आदिवासी थे', MP में नेता प्रतिपक्ष का बयान

वकील ने कहा कि इस बाबत सबके लिए एक समान नीति होनी चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति को गर्भ गृह के अंदर जाने की अनुमति है? आप वीआईपी प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते. दूसरों को वंचित भी नहीं कर सकते.

सीजेआई ने कहा कि मुद्दा औचित्य का है. अदालतों को यह तय करने के लिए नहीं कहा जा सकता है कि किसे मंदिर के अंदर जाने की अनुमति है और किसे नहीं. इसके लिए जिम्मेदार प्राधिकारी और प्राधिकरण हैं. उसे ही इसका प्रबंधन करने दें.

Advertisement

वकील ने कहा कि गर्भगृह में प्रवेश जिला आयुक्त की सिफारिश के आधार पर दिया जाता है. सभी को प्रवेश करने दिया जाए.

वकील की इस दलील पर कि 'सबके लिए एक समान नीति होनी चाहिए', कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "क्या सभी मौलिक अधिकार गर्भगृह के अंदर ही होंगे? कल आप कहेंगे कि मैं वहां नमाज पढ़ना चाहता हूं."

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि यदि उन्हें कोई समस्या है, तो वे मंदिर का प्रबंधन करने वाले जिम्मेदार प्राधिकारी से संपर्क करें और अपनी बात रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement