बेटे की सगाई से पहले समधी संग फरार हुई समधन, लव स्टोरी सुनकर पुलिस भी हैरान

साल 1981 में आई फिल्म प्रेमगीत का मशहूर गाना 'न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन...' मानो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में सच हो गया. यहां 45 वर्षीय विवाहित महिला को 50 साल के पुरुष से प्रेम हो गया. जब प्रेम अपने चरम पर पहुंचा, तो दोनों समाज और रिश्तों की परवाह किए बिना घर से फरार हो गए. इस फिल्मी किस्से का खुलासा तब हुआ जब बड़नगर थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर महिला को ढूंढ निकाला.

आठ दिन से गायब थी महिला, परिजनों ने दर्ज कराई गुमशुदगी

दरअसल, यह चौंकाने वाला मामला बड़नगर के ग्राम ऊंटवासा का है. गांव की 45 वर्षीय महिला बीते आठ दिनों से लापता थी. परिजन और रिश्तेदार उसे हर जगह ढूंढते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. आखिरकार, महिला के परिवार ने बड़नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने तलाशी शुरू की और गुरुवार को महिला को सकुशल बरामद कर लिया.

यह भी पढ़ें: उज्जैन पुलिस का सख्त मैसेज... बुलेट के पटाखे वाले साइलेंसरों पर चलवा दिया रोडरोलर

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

जब पुलिस ने महिला से पूछताछ की, तो उसके जवाब सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए. महिला ने साफ कहा कि वह अब अपने पति और बच्चों के पास नहीं लौटना चाहती, बल्कि अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है. जांच में पता चला कि महिला का प्रेमी उज्जैन के पास स्थित चिकती गांव का रहने वाला है.

Advertisement

रिश्तों की मर्यादा टूटी, समधी से हुआ प्रेम

पुलिस की जांच में यह तथ्य सामने आया कि यह प्रेम कहानी सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि रिश्तों की मर्यादा भी लांघ गई थी. दरअसल, जिस पुरुष के साथ महिला गई थी, वही उसका होने वाला समधी था. महिला के बेटे की सगाई उस पुरुष की बेटी से तय हो रही थी, लेकिन सगाई से पहले ही दोनों के बीच प्रेम परवान चढ़ गया और उन्होंने साथ रहने का फैसला कर लिया.

पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, परिवार को दी जानकारी

बड़नगर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया कि महिला विवाहित है और उसके दो जवान बच्चे हैं. गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलने के बाद दोनों को खोज निकाला गया. जांच में यह मामला निजी संबंधों से जुड़ा पाया गया, इसलिए पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की. फिलहाल महिला के परिवार को उसके मिलने की जानकारी दे दी गई है.

---- समाप्त ----