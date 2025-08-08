scorecardresearch
 

रीवा: 12वीं की छात्रा को किडनैप कर गैंगरेप, बेहोश कर 8 दिन बंधक बनाकर की दरिंदगी

रीवा जिले में 12वीं की होनहार छात्रा को तीन युवकों ने अगवा कर 8 दिन तक बंधक बनाए रखा. तबीयत बिगड़ने पर घर के पास छोड़कर आरोपी फरार हो गए. पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया है और जांच जारी है, छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

किडनैप कर 12वीं की छात्रा से गैंगरेप (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक छात्रा के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि सेमरिया थाना क्षेत्र में कोचिंग पढ़ने गई 12वीं क्लास की छात्रा को 30 जुलाई की सुबह तीन युवकों ने अगवा कर लिया. जिसके बाद आरोपियों ने  उसके साथ घिनौनी हरकत की. 

जानकारी के अनुसार, छात्रा रोज की तरह कोचिंग से निकलकर स्कूल जाने वाली थी, तभी आरोपी दीपक द्विवेदी अपने दो साथियों के साथ पहुंचा और उसका मुंह व गला दबाकर नशीला पदार्थ सुंघा दिया. बेहोशी की हालत में उसे एक कमरे में कैद कर लिया गया, जहां 8 दिन तक दरिंदगी की गई.

किडनैप कर 12वीं की छात्रा से गैंगरेप

छात्रा के होश में आने पर फिर से नशीला पदार्थ सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया जाता था. इस दौरान परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सेमरिया थाने में दर्ज कराई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. परिजनों ने बताया कि 10वीं में प्रदेश में टॉप करने वाली छात्रा को दीपक पहले से परेशान करता था और शिकायत भी की गई थी.

7 अगस्त की रात आरोपियों ने तबीयत बिगड़ने पर छात्रा को घर के पास छोड़ दिया और फरार हो गए. गंभीर हालत में परिजन उसे अस्पताल ले गए. 8 अगस्त को पुलिस ने छात्रा को गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया.

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया

इस घटना पर अधीक्षक डॉ. राहुल मिश्र ने बताया कि छात्रा गायनी वार्ड में भर्ती है और उसकी हालत खतरे से बाहर है. शरीर पर चोट के निशान हैं, एमएलसी रिपोर्ट आना बाकी है. एएसपी आरती सिंह ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और यह साफ होने में समय लगेगा कि यह रेप का मामला है या गैंगरेप का.



