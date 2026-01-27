प्रेमियों के गांव में मच गया बवाल, 6 महीने में 8 कपल भागे तो अब हुआ ये ऐलान

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का पंचेवा गांव इन दिनों अपनी एक विवादित घोषणा को लेकर चर्चा में है. गांव के लोगों ने मिलकर उन परिवारों के बहिष्कार का निर्णय लिया है जिनके बच्चे प्रेम विवाह के लिए घर से भाग जाते हैं. इस फरमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है. अब अधिकारियों ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

और पढ़ें

दरअसल, गांव वालों का कहना है कि पिछले छह महीनों में गांव के आठ जोड़े भागकर शादी कर चुके हैं, जिसके बाद यह सोशल बॉयकॉट का फैसला लिया गया.

एक वीडियो में एक आदमी यह घोषणा करते हुए दिख रहा है कि जो लड़के-लड़कियां प्यार के लिए भागकर शादी करेंगे, उनका और उनके परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और उन्हें किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा. उसने आगे कहा कि ऐसे लोगों की मदद करने वालों के खिलाफ भी यही कार्रवाई की जाएगी.

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से गांव की ओर से ये शर्तें सुनाता नजर आ रहा है. भागकर शादी करने वाले जोड़ों और उनके परिजनों को गांव के किसी भी सामूहिक या मांगलिक कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा. जो व्यक्ति ऐसे जोड़ों की किसी भी तरह से मदद करेगा, उसका भी बहिष्कार किया जाएगा. ऐसे परिवारों को न तो गांव में कोई रोजगार देगा और न ही उन्हें दूध जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें बेची जाएंगी.

Advertisement

कलेक्टर मीशा सिंह ने कहा कि वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान कर ली गई है और पुलिस को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. हमारी जांच में पता चला है कि लव मैरिज के खिलाफ यह फैसला ग्राम सभा ने नहीं, बल्कि गांव वालों ने खुद लिया है."

एएसपी ग्रामीण विवेक कुमार लाल ने कहा कि इन लोगों को 'बाउंड ओवर' किया जा रहा है यानी किसी व्यक्ति को अच्छे व्यवहार बनाए रखने और शांति भंग न करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करना. लाल ने कहा कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----