शरीर पर कपड़ों के चिथड़े, बदहवास भागे लोग... रतलाम के गन हाउस में ब्लास्ट का Video आया सामने

Ratlam gun shop explosion: रतलाम के लक्कड़ पीठा इलाके में एक बंदूक की दुकान में हुए धमाके का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. हादसे में दुकानदार सहित 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका इंदौर में इलाज चल रहा है.

बंदूक की दुकान में धमाके के बाद आग का गोला बने लोग.(Photo:Screengrab)
बंदूक की दुकान में धमाके के बाद आग का गोला बने लोग.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में एक बंदूक की दुकान में धमाके के बाद आग लगने से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना यहां सराफा बाजार के लक्कड़ पीठा में हुई, जिसमें दुकान के मालिक और एक ग्राहक भी घायल हुए हैं. 

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिख रहा है कि कैसे दुकान के सामने मेन रोड होने के चलते भीड़भाड़ है और एक मैजिक वाहन भी आकर रुकता है, उसी समय तेज धमाका होता है. दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाके से झुलसे लोग यहां-वहां भाग रहे हैं और उनके शरीर पर जले हुए कपड़ों के चिथड़े चिपके हुए हैं.

घायलों की पहचान बंदूक की दुकान के मालिक यूसुफ अली (58), नाजिम हुसैन (32), शेख रफीकुद्दीन (35) और संदीप पाटीदार (35) के रूप में हुई है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एसपी अमित कुमार ने पत्रकारों को बताया, "दुकान में आग तब लगी जब हथियारों की मरम्मत की जा रही थी, शायद वेल्डिंग के काम के दौरान. मौके से कुछ वेल्डिंग रॉड मिली हैं. हमने दुकान को सील कर दिया है और उसके लाइसेंस वगैरह की जांच कर रहे हैं. हमने पंचनामा बनाकर दुकान में रखे हथियार जब्त कर लिए हैं."

एक न्यूज एजेंसी ने पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि मौके से खाली कारतूस के खोल भी मिले हैं, और एक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम घटना की जांच कर रही है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि दुकान में चल रहे वेल्डिंग के काम से निकली चिंगारी के कारण धमाका और उसके बाद आग लगी. आग पर काबू पा लिया गया है.

घायल संदीप पाटीदार के चाचा जितेंद्र पाटीदार ने न्यूज एजेंसी को बताया कि उनका भतीजा अपनी लाइसेंसी बंदूक के लिए कारतूस खरीदने दुकान पर गया था।

जितेंद्र ने कहा, "संदीप के अनुसार, दुकान के शटर पर वेल्डिंग का काम चल रहा था, तभी अचानक धमाका हुआ और आग लग गई." (इनपुट: न्यूज एजेंसी से भी)

---- समाप्त ----
