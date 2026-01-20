पहले रस्सी से बांधा, फिर काटे बाल, सिर से बहा खून; बेटे का वायरल वीडियो देख बिलख पड़ी मां

मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो, जिसमें एक युवक के साथ बर्बरता की जा रही है. इस वीडियो को देखने के बाद राजगढ़ के ब्यावरा में रहने वाली एक महिला ने दावा किया कि यह उसका 22 साल का बेटा दुर्गेश तंवर है, जो काम पर गया था और पिछले चार दिन से लापता है.

महिला ने बताया कि वह पहले एसपी कार्यालय राजगढ़ पहुंची, जहां से उसे कोतवाली राजगढ़ भेजा गया. कोतवाली ने ब्यावरा पुलिस थाने के लिए रेफर किया, लेकिन ब्यावरा पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं की. वीडियो में जिस युवक के साथ बर्बरता की जा रही है, वह राजगढ़ के जालपा मां पहाड़ी के पास दलावड़ा ग्राम का बताया जा रहा है.

वीडियो देखने के बाद सूका सेदरा की निवासी पीड़िता संजू बाई ने बताया कि वह पहले खिलचीपुर थाना इलाके के सूका सेदरा गांव में रहती थी और करीब 20 वर्षों से अपने परिवार के साथ ब्यावरा में पति फूल सिंह और तीन बेटों बनवारी, मुकेश और दुर्गेश के साथ रह रही है.

महिला के अनुसार उसके तीनों बेटे मजदूरी का काम करते हैं. वीडियो देखने के बाद संजू बाई का कहना है कि उन्हें अब तक नहीं पता कि उनके बेटे के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया जा रहा है और यह बर्बरता क्यों की गई?

इस घटना में कुछ लोगों ने युवक को पकड़कर पहले उसकी दाढ़ी के बाल खींचे, फिर कैंची से सिर के बाल काट दिए. युवक को रस्सी से बांधकर रखा गया है और उसके सिर से खून निकलता दिखाई दे रहा है.

जब किसी परिचित ने संजू बाई को वीडियो दिखाया तो उन्होंने उसे पहचानते हुए अपना बेटा दुर्गेश तंवर बताया. उधर, पीड़िता महिला ने प्रशासन से मांग की है कि दुर्गेश तंवर के मामले की जांच कर उसे खोजा जाए और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए.

